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В США сделали более ста миллионов инъекций от COVID-19

США сделали уже больше 100 млн инъекций от коронавируса, сообщил медицинский регулятор CDC. По его данным, на 12 марта в штаты поставлено 133,3 миллиона доз вакцины, сделано 101 миллион 128 тысяч уколов.

По данным CDC, уже почти 20% населения (почти 66 миллионов) получили по крайней мере одну дозу и 10,5% населения (35 миллионов человек) вакцинированы полностью, сообщает 12 марта РИА Новости.

Президент Джо Байден объявил цель осуществить 100 млн уколов за 100 дней своего пребывания в должности (к концу апреля), но на этой неделе заявил, что эта цель будет перевыполнена и что 100 миллионов уколов в его президентство будут сделаны за первые 60 дней, то есть до 20 марта. Нынешняя цифра в 100 миллионов учитывает уколы за все время, в том числе и до прихода Байдена к власти 20 января.

США расширяют вакцинацию за счет того, что к вакцинам Pfizer и Moderna присоединилась вакцина Johnson & Johnson, которая требует единственной дозы. Байден заявил ранее, что рассчитывает, что к концу мая у США будет достаточно доз, чтобы вакцинировать все население.

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Комментарии (1)

Lom
Неловко как-то получилось..
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