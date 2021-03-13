Когда можно икру: календарь питания в Великий пост в 2021 году

С 15 марта (ближайший понедельник) у верующих начинается Великий пост. Он продлится до 2 мая . Главное, что мы знаем об этом времени, — это то, что все 40 дней нужно ограничивать себя в еде. Что на самом деле можно есть в пост и в какие дни допускается даже вино (в меру), смотрите в нашем календаре.



Самые строгие недели поста — первая и Страстная седмица (неделя, которая предваряет Пасху, — Страстная седмица в 2021 году длится с 26 апреля по 1 мая ). Самые преданные христиане в эти дни, бывает, ограничивают себя одним только хлебом.

