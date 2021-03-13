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Когда можно икру: календарь питания в Великий пост в 2021 году

Теперь вы будете знать, что есть в ближайшие 40 дней.

Не обязательно полтора месяца питаться одной только водой с хлебом
Не обязательно полтора месяца питаться одной только водой с хлебомФото: Илья Бархатов / 74.RU
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С 15 марта (ближайший понедельник) у верующих начинается Великий пост. Он продлится до 2 мая. Главное, что мы знаем об этом времени, — это то, что все 40 дней нужно ограничивать себя в еде. Что на самом деле можно есть в пост и в какие дни допускается даже вино (в меру), смотрите в нашем календаре.

Самые строгие недели поста — первая и Страстная седмица (неделя, которая предваряет Пасху, — Страстная седмица в 2021 году длится с 26 апреля по 1 мая). Самые преданные христиане в эти дни, бывает, ограничивают себя одним только хлебом.

Сохраните этот календарь в любом удобном месте, чтобы он всегда был под рукой
Сохраните этот календарь в любом удобном месте, чтобы он всегда был под рукойВиталий Калистратов / Сеть городских порталов
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В остальное время требования к столу не такие строгие, но всё равно полезно знать, что можно и что нельзя есть в Великий пост. Например, есть дни, когда допускается рыба или вино, а в какие-то — одна сухомятка.

Конечно, главное во время Великого поста — это разумный подход к нему. Не нужно ограничивать себя в еде, если у вас есть патологии по части гастроэнтерологии, а отсутствие тех или иных питательных веществ подорвет ваше здоровье. Пост — это не диета, и его цель не в запрете на определенные продукты, а в покаянии. Так что, перед тем как к нему приступить, оцените свои силы и поговорите со священником.

Не обязательно полтора месяца питаться одной только водой с хлебом
Не обязательно полтора месяца питаться одной только водой с хлебомФото: Илья Бархатов / 74.RU
Сохраните этот календарь в любом удобном месте, чтобы он всегда был под рукой
Сохраните этот календарь в любом удобном месте, чтобы он всегда был под рукойВиталий Калистратов / Сеть городских порталов

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Комментарии (13)

265055770
Та же фонтанка писала год назад: "Принадлежность россиян к православной вере почти не влияет на желание соблюдать Великий пост. Из тех, кто относит себя к православным, в 2020 году соблюдать ограничения поста готовы лишь 13% россиян. В целом с учётом всех остальных групп населения поститься намерены 10% граждан РФ."
Kit.
"Фонтанка" уже готова извиняться перед Рамзаном Ахматычем?
fw252
Если мне не изменяет память, по тому же уставу пива можно пить не более 3 кружек в день.
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