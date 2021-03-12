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Бразилия подписала контракт на покупку вакцины «Спутник V»

Минздрав Бразилии подписал контракт на покупку российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает 12 марта ТАСС.

«Минздрав сегодня подписал контракт на покупку <...> вакцины «Спутник V», которая будет импортирована из России бразильской лабораторией Uniao Quimica», — говорится в Twitter Минздрава.

Препарат, как ожидается, будет поставлен тремя партиями в апреле, мае и июне. «Вакцина еще должна быть одобрена Anvisa (Национальным агентством по санитарному надзору — прим. ред.)», — напоминает министерство.

Регулятор ранее запросил дополнительную информацию о препарате после того, как бразильская фармацевтическая компания Uniao Quimica и Российский фонд прямых инвестиций подали запрос на его временное ограниченное использование для вакцинации в условиях чрезвычайной ситуации.

В начале января Uniao Quimica получила клеточный материал для изготовления препарата и приступила к производству экспериментальной партии активных компонентов вакцины для исследовательских целей.

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