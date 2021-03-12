Инвестор Tesla подал в суд на Маска из-за публикаций в Twitter

Инвестор компании по производству автомобилей Tesla подал в суд на основателя компании Илона Маска и совет директоров за-за публикаций в Twitter, которые нарушают соглашения с американским биржевым регулятором — Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), передает РИА Новости 12 марта. Сообщается, что иск был подан 8 марта.

Инвестор заявил, что Маск неоднократно нарушал условия соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, подписанное в 2018 году. Он отметил, что несмотря на введенные регулятором ограничения, основатель Tesla «продолжал публиковать твиты без необходимого предварительного согласования».

Ранее у Маска уже возникали проблемы из-за записей в Twitter. Комиссия США по ценным бумагам и биржам судилась с Маском, заявляя, что он нарушил условия соглашения с регулятором, опубликовав важные сведения о компании в Twitter без предварительного согласования.



Маск в 2018 году заключил соглашение с комиссией, которая обвиняла его в мошенничестве с ценными бумагами. К этому привел инцидент в Twitter, когда Маск заявил, что готов сделать Tesla непубличной компанией по цене 420 долларов за акцию. Впоследствии это не подтвердилось. Эти заявления привели к резким колебаниям цены на акции Tesla, в которой Маск является крупнейшим акционером.

По условиям соглашения, комиссия отказалась от судебного иска к бизнесмену, но Маск и Tesla заплатили по 20 миллионов долларов штрафа. Маск также покинул пост председателя совета директоров. Кроме того, он обязался согласовывать с регулятором информацию в социальных сетях, которая имеет существенное значение для акционеров.