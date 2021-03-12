Роскомнадзор потребовал у Google снять ограничения с фильма «Крым. Путь на Родину»

«Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google LLC с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с видеозаписи «Крым. Путь на Родину. Документальный фильм Андрея Кондрашова», а также проинформировать ведомство о причинах их введения», — сказали в пресс-службе надзорного ведомства ТАСС.

Роскомнадзор считает, что фильм не содержит какой-либо запрещенной информации, а действия администрации YouTube называет неприемлемыми и указывает, что «видеохостинг нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней».



В Google объяснили, что на видео было выставлено ограничение по возрасту в апреле 2020 года из-за содержащихся в нем сцен насилия. При этом в компании подчеркнули, что фильм, который собрал уже более 13 миллионов просмотров, остается доступным, но с ограничением по возрасту.

