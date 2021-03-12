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Роскомнадзор потребовал у Google снять ограничения с фильма «Крым. Путь на Родину»

Снять ограничения с фильма «Крым. Путь на Родину» журналиста Андрея Кондрашова потребовал Роскомнадзор от компании Google 12 марта. Ранее видеохостинг YouTube объяснил эти меры «шокирующим контентом».

«Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google LLC с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с видеозаписи «Крым. Путь на Родину. Документальный фильм Андрея Кондрашова», а также проинформировать ведомство о причинах их введения», — сказали в пресс-службе надзорного ведомства ТАСС.

Роскомнадзор считает, что фильм не содержит какой-либо запрещенной информации, а действия администрации YouTube называет неприемлемыми и указывает, что «видеохостинг нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней».

В Google объяснили, что на видео было выставлено ограничение по возрасту в апреле 2020 года из-за содержащихся в нем сцен насилия. При этом в компании подчеркнули, что фильм, который собрал уже более 13 миллионов просмотров, остается доступным, но с ограничением по возрасту.

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Комментарии (37)

265087171
Его вернули обратно?
Sadava
Ну все, крантец. Видимо с деньгами так плохо, что пошли побираться по интернету. Ну а, так как умеют только запрещать, то просят денюжки таким способом.
Antuan Rokanten
Странно, что государственная структура требует от частной иностранной социальной сети определённых действий. Данная социальная сеть в своём праве устанавливать ограничения на различный контент по своему усмотрению. А если государственной структуре это не нравится, то здесь ничего не поделать. Пускай разместят данный фильм на других площадках, или он уже там размещён? Кто хочет, тот посмотрит. Какие могут быть вопросы?
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