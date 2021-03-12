Впервые в арбитраже. Обманутые дольщики «Охта Модерн» столкнулись с моралью, а Смольный — с интересами

Арбитраж Петербурга и Ленобласти выносит решение по искам, фактически важным для всего рынка обманутых дольщиков в России. Формально же это имеет отношение лишь к известной истории с обанкротившимся девелопером «Питер Констракшн». «Фонтанка» увидела, как одно связано с другим.

По информации нашего издания, 15 марта апелляционная инстанция Арбитража Санкт-Петербурга и Ленобласти рассмотрит решение первой инстанции, где признали права 15 пострадавших от двойных продаж застройщика «Питер Констракшн». Петербуржцам отдали в собственность нежилые помещения этого жилищного комплекса. Однако иск подан от других 12 из трехсот обманутых дольщиков, которые уже получили квартиры, но требуют пени за просрочку в 13 лет. Набежало примерно по миллиону рублей на каждого. А так как эти средства могут быть взяты только с продажи активов самого ЖК, то, соответственно, истцы против того, как эти активы распределяются.



Несмотря на то, что судом первой инстанции создана новая практика в России, когда при нереальности обеспечить жильем всех обманутых им выделяют нежилой фонд (его можно как продать, так и сдать в аренду), появилась группа с формально законными требованиями, но столкнувшая в суде мораль и право.

В понедельник, 15 марта, также будет рассмотрен иск комитета имущественных отношений (КИО) Смольного уже непосредственно к «Питер Констракшн». Спор касается вкусного куска земли на улице Беринга, напротив реки Смоленки, который еще в 2014 году тот же КИО отдал «Питер Констракшн» для стимулирования достройки. Но в 2020 году комитет предъявил уже иск о расторжении договора, так как к этому времени «Питер Констракшн» накопил долги за аренду более 100 млн рублей.

Несмотря на то, что ранее судьи в трех инстанциях утвердили обеспечительные меры, запрещающие расторгать этот договор, КИО зашел с новым иском о расторжении. Это произошло после того, как в январе этого года управляющий «Питер Констракшн» запустил процедуру продажи прав аренды этого пятна с торгов.

