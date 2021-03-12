Впервые в арбитраже. Обманутые дольщики «Охта Модерн» столкнулись с моралью, а Смольный — с интересами

Арбитраж Петербурга и Ленобласти выносит решение по искам, фактически важным для всего рынка обманутых дольщиков в России. Формально же это имеет отношение лишь к известной истории с обанкротившимся девелопером «Питер Констракшн». «Фонтанка» увидела, как одно связано с другим.
По информации нашего издания, 15 марта апелляционная инстанция Арбитража Санкт-Петербурга и Ленобласти рассмотрит решение первой инстанции, где признали права 15 пострадавших от двойных продаж застройщика «Питер Констракшн». Петербуржцам отдали в собственность нежилые помещения этого жилищного комплекса. Однако иск подан от других 12 из трехсот обманутых дольщиков, которые уже получили квартиры, но требуют пени за просрочку в 13 лет. Набежало примерно по миллиону рублей на каждого. А так как эти средства могут быть взяты только с продажи активов самого ЖК, то, соответственно, истцы против того, как эти активы распределяются.
Несмотря на то, что судом первой инстанции создана новая практика в России, когда при нереальности обеспечить жильем всех обманутых им выделяют нежилой фонд (его можно как продать, так и сдать в аренду), появилась группа с формально законными требованиями, но столкнувшая в суде мораль и право.
В понедельник, 15 марта, также будет рассмотрен иск комитета имущественных отношений (КИО) Смольного уже непосредственно к «Питер Констракшн». Спор касается вкусного куска земли на улице Беринга, напротив реки Смоленки, который еще в 2014 году тот же КИО отдал «Питер Констракшн» для стимулирования достройки. Но в 2020 году комитет предъявил уже иск о расторжении договора, так как к этому времени «Питер Констракшн» накопил долги за аренду более 100 млн рублей.
Несмотря на то, что ранее судьи в трех инстанциях утвердили обеспечительные меры, запрещающие расторгать этот договор, КИО зашел с новым иском о расторжении. Это произошло после того, как в январе этого года управляющий «Питер Констракшн» запустил процедуру продажи прав аренды этого пятна с торгов.
То есть де факто КИО хочет сам решить, кому отдать этот участок вне публичной ситуации. Деньги от торгов нужны для покрытия долгов перед тем же комитетом и, кстати, группой «ЛСР», которая достроила этот мученический объект.
Несмотря на то, что претензия поступила от власти, суду будет нелегко встать на сторону правительства Петербурга и противоречить себе же.