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Водитель такси в Петербурге показал чудеса парковки. Такая наглость встречается не каждый день

Житель Невского района Петербурга возмутился стилем парковки таксиста, который бросил свою машину на газоне во дворе, одновременно заблокировав пешеходную дорожку, которая ведет к детской площадке. Фото Игорь прислал в редакцию «Фонтанки» 12 марта, добавив, что сделано оно было накануне у дома 8/1 по проспекту Большевиков.

«Не могу не поделиться чудесами парковки от компании "Ситимобил". Мало того, что авто было припарковано на газоне, так еще и поперек дорожки, ведущей на детскую площадку. Звонок в службу контроля качества компании результатов не принес — они занимаются только жалобами на поездки, а подобные выкрутасы своих водителей их не интересуют. Водителя застать не удалось. Видимо, он мирно спал в кроватке, а сигнализацией машина не оборудована», — пояснил Игорь.

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В пресс-службе «Ситимобил» прокомментировали ситуацию.

«Важно отметить, что на работу водителей принимает таксопарк. "Ситимобил" — это информационный сервис, с помощью которого водители получают доступ к заказам. Автомобили, на которых ездят водители партнеров, принадлежат им или таксопаркам или иным компаниям. Если парковка противоречит ПДД, при необходимости нужно обратиться в ГИБДД», — посоветовали в пресс-службе сервиса.

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Комментарии (2)

читатель№1
дык не вопрос. ситимобил - проект Сбера. пропишите в договоре с агрегаторами: репуатционные потери -штраф 500к
alexadmin
Так и запишем: все агрегаторы - это помойки, которые стригут проценты, но вообще ни за что не отвечают.
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