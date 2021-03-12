Житель Невского района Петербурга возмутился стилем парковки таксиста, который бросил свою машину на газоне во дворе, одновременно заблокировав пешеходную дорожку, которая ведет к детской площадке. Фото Игорь прислал в редакцию «Фонтанки» 12 марта, добавив, что сделано оно было накануне у дома 8/1 по проспекту Большевиков.



«Не могу не поделиться чудесами парковки от компании "Ситимобил". Мало того, что авто было припарковано на газоне, так еще и поперек дорожки, ведущей на детскую площадку. Звонок в службу контроля качества компании результатов не принес — они занимаются только жалобами на поездки, а подобные выкрутасы своих водителей их не интересуют. Водителя застать не удалось. Видимо, он мирно спал в кроватке, а сигнализацией машина не оборудована», — пояснил Игорь.