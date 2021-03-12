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Суд обязал собственников чугунолитейного цеха завода «Людвиг Нобель» в Петербурге отремонтировать памятник за три года

Выборгский районный суд Петербурга обязал собственника исторического чугунолитейного цеха на Большом Сампсониевском проспекте, 30, в течение трех лет отремонтировать памятник. Он входит в состав построек механического завода «Людвиг Нобель».

Как сообщает 12 марта объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) в мае 2020 года зафиксировал неудовлетворительное состояние здания. Фасады были затянуты строительной сеткой, кирпичная кладка частично утрачена, оконные проемы местами зашиты деформированными металлическими листами. В некоторых местах отсутствуют заполнения проемов, была разрушена штукатурка, крыша покрыта растительностью, а в западной части объекта она и вовсе обрушилась. Задания и разрешения на работы при этом у ведомства никто не запрашивал, проектную документацию комитет тоже не получал.

Здание чугунолитейного цеха принадлежит ООО «Нордвестстрой» и Арине Николаевой. КГИОП просил суд заставить ответчиков провести комплекс противоаварийных работ и отремонтировать здание. Однако представитель «Нордвестстроя» в суде утверждал, что выполнить задачу можно только за пять лет.

В итоге суд обязал «Нордвестстрой» и Николаеву провести первоочередные противоаварийные работы за год, а в течение трех лет отремонтировать здание. Если ответчики не уложатся в срок, с компании взыщут 25 тысяч судебной неустойки, с Николаевой — 10. Далее с них начнут требовать по 50 и 25 тысяч в месяц соответственно до тех пор, пока здание не приведут в порядок.

Механический завод «Людвиг Нобель» в XX веке специализировался на мощных дизельных двигателях. В 1919 году его переименовали в «Русский дизель». Завод располагался в северной части квартала между Пироговской набережной, улицей Фокина, Большим Сампсониевским проспектом и Евпаторийским переулком на Выборгской стороне. Поначалу предприятие выпускало военную продукцию: орудия, лафеты, снаряды, мины, а после русско-турецкой войны перешло на гражданскую: цистерны, буровые инструменты, вагоны, паровые насосы и котлы. В 1990-х завод обанкротился, здания по отдельности распродали под производства и офисы.

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