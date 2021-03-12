Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) признал региональными памятниками деревянные дачи в Озерках и Лисьем Носу. Об этом 12 марта сообщает КГИОП.



Частный жилой дом в Озерках на улице Варваринской, 23, был возведен в начале ХХ века. Часть декоративных элементов, включая историческую расстекловку, утрачена, к дому пристроено новое крыльцо, но историческое объемно-пространственное решение в целом сохранилось. Симметричная композиция и отдельные архитектурные элементы этого здания соответствуют стилю неоклассицизма. Приемы каменной архитектуры перенесены в деревянную — такая практика была широко распространена в 1870–1890 годах.