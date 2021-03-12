Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) признал региональными памятниками деревянные дачи в Озерках и Лисьем Носу. Об этом 12 марта сообщает КГИОП.
Частный жилой дом в Озерках на улице Варваринской, 23, был возведен в начале ХХ века. Часть декоративных элементов, включая историческую расстекловку, утрачена, к дому пристроено новое крыльцо, но историческое объемно-пространственное решение в целом сохранилось. Симметричная композиция и отдельные архитектурные элементы этого здания соответствуют стилю неоклассицизма. Приемы каменной архитектуры перенесены в деревянную — такая практика была широко распространена в 1870–1890 годах.
Дачу на улице Холмистая, 3, сейчас занимает администрация поселка Лисий Нос. Она построена в 1900-е годы и сохранила исторический облик до настоящего времени. С южной стороны к двухэтажному дому примыкает квадратная трехэтажная башенка, завершенная шатром с чешуйчатым покрытием. На юго-западе с домом соседствует двухэтажная шестиугольная веранда с историческим декоративным остеклением. Оконные проемы на всех фасадах украшены профилированными наличниками. Расположенные по периметру здания подзоры карнизных и кровельных свесов выполнены в технике пропильной резьбы, сами свесы облицованы вагонкой и декоративными кобылками.
Распоряжением председателя КГИОП Сергея Макарова оба объекта включены в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения.