Первый Елагин мост в Петербурге капитально отремонтирует ПО «Возрождение». Переправу закроют, как было и с ее однофамильцем

«Мостотрест» подписал контракт с АО «Производственное объединение «Возрождение» на капитальный ремонт Первого Елагина моста через Среднюю Невку. Стоимость — 398,07 млн рублей.
Как сообщили в предприятии, контракт подписан 12 марта. Разработать проектную документацию необходимо не позднее августа 2021 года, закончить сами строительно-монтажные работы — не позднее 10 сентября 2022-го. Как пояснил подрядчик, на время проведения капремонта мост будет закрыт, однако конкретные сроки до одобрения документации назвать сложно.
Первый Елагин мост соединяет Елагин и Каменный острова, его длина — 107 м, ширина — 11,5 м. Переправа насчитывает 9 пролетов и рассчитана на пешеходов, а также на единичный проезд автомобилей. Ремонт рассчитан на 15,3 месяца. Напомним, два года назад реконструировали Второй Елагин мост, который соединяет одноименный остров с Крестовским. Его также закрывали и демонтировали пролеты для ремонта фундаментов береговых опор.