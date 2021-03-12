Суд отправил в СИЗО ревнивого поджигателя трёх машин на севере Петербурга

Красносельский суд заключил под стражу Юрия Шония, подозреваемого в умышленном поджоге автомобилей на севере города. Об этом 12 марта сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.



В ходе предварительного следствия было установлено, что около 5:00 утра 4 марта Шония, чиркнув спичкой, повредил BMW X6M, PEUGEOT 308 и Volkswagen Touareg. Все три машины были припаркованы у дома № 100/1 по Ленинскому проспекту.

Меньше всех пострадал BMW, владелец оценил ущерб в 5 тысяч рублей, больше всех — Volkswagen, ремонт обойдётся в 70 тысяч рублей.