Суд отправил в СИЗО ревнивого поджигателя трёх машин на севере Петербурга

Красносельский суд заключил под стражу Юрия Шония, подозреваемого в умышленном поджоге автомобилей на севере города. Об этом 12 марта сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
В ходе предварительного следствия было установлено, что около 5:00 утра 4 марта Шония, чиркнув спичкой, повредил BMW X6M, PEUGEOT 308 и Volkswagen Touareg. Все три машины были припаркованы у дома № 100/1 по Ленинскому проспекту.
Меньше всех пострадал BMW, владелец оценил ущерб в 5 тысяч рублей, больше всех — Volkswagen, ремонт обойдётся в 70 тысяч рублей.
Шония был задержан 7 марта, через два дня ему продлили срок задержания ещё на 72 часа. Подозреваемый на суде возражал против меры в виде заключения под стражу, ссылаясь на петербургскую прописку и нежелание скрываться. Однако судья была непреклонна, Шония проведёт в СИЗО как минимум два месяца.
По данным оперативников, подтолкнуть мужчину на поджог у ТК «Фиолент» могла ревность. Одна из обгоревших машин принадлежит поклоннику его пассии.