Арестованного за участие в митинге протоиерея отстранили от должностей в двух приходах

Биробиджанская епархия РПЦ освободила от руководства двумя приходами в Еврейской автономной области протоиерея Андрея Винарского, который 10 марта был арестован за участие в митинге.
В комментарии ОВД-Инфо пресс-служба епархии объяснила решение тем, что Винарский пробудет под стражей 20 дней и «физически не может исполнять свои обязанности», поэтому назначен временно исполняющий обязанности настоятеля, «чтобы не сорвать богослужения». По словам собеседника издания, 20 дней — «это очень много», так что вопрос о возвращении протоиерея пока не решён. «Не ваше дело», — прозвучало после предположения о политической составляющей решения об отстранении от должности.
Винарский попал под арест 10 марта по статье о повторном нарушении правил участия в публичных акциях (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Правоохранительные органы настаивают, что протоиерей участвовал в несогласованном митинге в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и политика Алексея Навального. Адвокат священнослужителя Татьяна Титкова не согласна: «Это был не митинг, а просто сбор десяти человек, которые мирно общались между собой, причем не у здания правительства, а в центре площади».
Её позицию ослабляет тот факт, что Винарского раньше неоднократно задерживали на протестных акциях в Хабаровске.