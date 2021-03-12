Арестованного за участие в митинге протоиерея отстранили от должностей в двух приходах

Биробиджанская епархия РПЦ освободила от руководства двумя приходами в Еврейской автономной области протоиерея Андрея Винарского, который 10 марта был арестован за участие в митинге.

В комментарии ОВД-Инфо пресс-служба епархии объяснила решение тем, что Винарский пробудет под стражей 20 дней и «физически не может исполнять свои обязанности», поэтому назначен временно исполняющий обязанности настоятеля, «чтобы не сорвать богослужения». По словам собеседника издания, 20 дней — «это очень много», так что вопрос о возвращении протоиерея пока не решён. «Не ваше дело», — прозвучало после предположения о политической составляющей решения об отстранении от должности.