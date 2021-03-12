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РФС займется развитием футбола в Петербурге. Дюков в честь этого подарил Беглову красно-белую футболку

РФС поможет петербургскому футболу. Как сообщили в пресс-службе Смольного в пятницу, 12 марта, Российский футбольный союз подписал соглашение с губернатором Алексндром Бегловым о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития этого вида спорта в Северной столице.

«Сегодня в Петербурге более 57 тысяч человек регулярно занимаются футболом. Мы планируем, что в течение нескольких лет количество жителей региона, вовлеченных в футбол, вырастет на 75%», — сказал президент РФС Александр Дюков.

К 2024 году в Петербурге планируется построить и модернизировать 15 инфраструктурных объектов — три футбольных манежа и 12 полноразмерных полей. На 34 футбольных полях обновят покрытие. Будет удвоено количество мужских команд в официальных соревнованиях, увеличено количество женских, детско-юношеских команд.

В рамках подписания соглашения Дюков подарил Беглову красно-белую футболку с его фамилией и номером «78». Не все сначала поняли подобный жест, ведь красный и белый — это цвета московского «Спартака», главного соперника петербургского «Зенита». Однако все оказалось проще — это футболка сборной России.

Фото: Пул 78 / telegram
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Фото: Пул 78 / telegram

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Комментарии (4)

grannie
Вот после такого точно надо в отставку отправлять :-\
"Свиной" губернатор Петербурга - это уже ни в какие ворота.
260695091
надо же так палиться
265055770
Кагбэ намекают, что его номер 78-й.
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