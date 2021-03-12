РФС поможет петербургскому футболу. Как сообщили в пресс-службе Смольного в пятницу, 12 марта, Российский футбольный союз подписал соглашение с губернатором Алексндром Бегловым о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития этого вида спорта в Северной столице.



«Сегодня в Петербурге более 57 тысяч человек регулярно занимаются футболом. Мы планируем, что в течение нескольких лет количество жителей региона, вовлеченных в футбол, вырастет на 75%», — сказал президент РФС Александр Дюков.



К 2024 году в Петербурге планируется построить и модернизировать 15 инфраструктурных объектов — три футбольных манежа и 12 полноразмерных полей. На 34 футбольных полях обновят покрытие. Будет удвоено количество мужских команд в официальных соревнованиях, увеличено количество женских, детско-юношеских команд.

