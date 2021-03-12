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Обещанная синоптиками метель в Петербурге оказалась ледяной моросью

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Девяти сотням машин, которые утром на дороги Петербурга вывели подразделения комитета по благоустройству, пока выпало не много работы. Обещанная синоптиками метель — пока лишь легкий снежок, местами срывающийся на ледяную морось.

Фотографы «Фонтанки» 12 марта сняли начало непогоды, которую с начала недели обещали вместе с потеплением специалисты.

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Комблаг утром в пятницу уверял, что бороться с её последствиями с утра вышли на линии 821 единица техники и 1 272 дворника.

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Садовые и парковые дорожки, аллеи и бульвары должны чистить еще 96 машин и 494 специалиста садово-парковых предприятий.

По данным синоптиков, днем в пятницу ждали сильный ветер, местами порывами до 18 метров в секунду, и снегопад. На дорогах обещали гололедицу.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (4)

coronel
Последние 2-3 дня соли явно пересыпают.
Соль на обоих авто (даже на том, на котором 2.3 км в сутки езжу), соль на обуви, соль на асфальте..
и это появилось только в последние 2-3 дня.

Кто-то решил доказать всем нам, что не зазря сотни миллионов из бюджета получает?
perekuz
Опять новояз - комблаг, почти гулаг.
bluxer
Автор, что ты курил?
Догори вместо дороги, это ладно.

А что такое Комблаг? Комбинированный лагерь?
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