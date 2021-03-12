Девяти сотням машин, которые утром на дороги Петербурга вывели подразделения комитета по благоустройству, пока выпало не много работы. Обещанная синоптиками метель — пока лишь легкий снежок, местами срывающийся на ледяную морось.
Фотографы «Фонтанки» 12 марта сняли начало непогоды, которую с начала недели обещали вместе с потеплением специалисты.
Комблаг утром в пятницу уверял, что бороться с её последствиями с утра вышли на линии 821 единица техники и 1 272 дворника.
Садовые и парковые дорожки, аллеи и бульвары должны чистить еще 96 машин и 494 специалиста садово-парковых предприятий.
По данным синоптиков, днем в пятницу ждали сильный ветер, местами порывами до 18 метров в секунду, и снегопад. На дорогах обещали гололедицу.