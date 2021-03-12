Девяти сотням машин, которые утром на дороги Петербурга вывели подразделения комитета по благоустройству, пока выпало не много работы. Обещанная синоптиками метель — пока лишь легкий снежок, местами срывающийся на ледяную морось.



Фотографы «Фонтанки» 12 марта сняли начало непогоды, которую с начала недели обещали вместе с потеплением специалисты.