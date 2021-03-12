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Источник в Кремле: США готовят информационную кампанию против «Спутник V» в Европе

Российские новостные агентства со ссылкой на неназванный источник в Кремле пишут о готовящейся информационной кампании Запада. Целевой аудиторией такой атаки против российской вакцины якобы станут страны Европы, где зарегистрировали «Спутник V».

«На фоне растущего спроса на российскую вакцину «Спутник V» во всем мире, в том числе в европейских странах, США и их союзники, по данным наших спецслужб, планируют развернуть масштабную информационную кампанию, нацеленную на формирование предвзятого отношения к отечественным научным разработкам в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19», — пишет 12 марта РИА Новости со ссылкой на свои источники в Кремле.

Целевой аудиторией, по данным агентства, будут в первую очередь Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония. Эти страны ранее одобрили использование российского препарата.

Главными тезисами предстоящей информационной атаки могут стать «неэффективность» и «опасность» вакцины из России. Особое внимание якобы будет уделено дезинформации о некомпетентности российских иммунологов.

Собеседник агентства также напомнил, что США агрессивно продвигают свою вакцину от Pfizer.

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Комментарии (17)

kolpankolpan
Укололся Спутником сегодня второй раз. Чуть тяжелая голова. Пока все. Первую особо не ощущал, спать правда хотелось и вялость небольшая была дней десять. Не думаю что от таких последствий прививки, в мире кто ни будь бы отказался. Не так много идиотов.
265076167
Желающих и без евросоюза хватает. Но у большого белого бваны возникли трудности - не все вассалы отказываются следовать приказу и самовольно покупают Спутник.
Kit.
Я правильно понял, что "источник в Кремле" распространяет такие слухи, потому что видит сложности с одобрением "Спутника" Евросоюзом и ВОЗ?

Было бы жалко, если так.
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