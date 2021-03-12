Источник в Кремле: США готовят информационную кампанию против «Спутник V» в Европе

Российские новостные агентства со ссылкой на неназванный источник в Кремле пишут о готовящейся информационной кампании Запада. Целевой аудиторией такой атаки против российской вакцины якобы станут страны Европы, где зарегистрировали «Спутник V».



«На фоне растущего спроса на российскую вакцину «Спутник V» во всем мире, в том числе в европейских странах, США и их союзники, по данным наших спецслужб, планируют развернуть масштабную информационную кампанию, нацеленную на формирование предвзятого отношения к отечественным научным разработкам в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19», — пишет 12 марта РИА Новости со ссылкой на свои источники в Кремле.