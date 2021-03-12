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В Морском порту Петербурга столкнулись буксир и теплоход

Обстоятельства ЧП в Морском порту выясняет Северо-Западная транспортная прокуратура.

Как сообщает пресс-служба ведомства 12 марта, акваторию в 12:40 не поделили буксир «Грифон-8» и теплоход «Идуна».

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«По предварительным данным, капитан буксира «Грифон-8» (при отходе от причала № 40 в Морском порту Санкт-Петербурга) совершил навал на теплоход «Идуна», — сообщили «Фонтанке» в прокуратуре.

Пострадавших в столкновении нет, как не произошло и разлива нефтепродуктов.

По результатам проверки будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных лиц.

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Комментарии (4)

Nurofen
ДПС вызывали? или европротокол?
piterez
А кто здесь не справился с управлением?
Avs7153
На крейсере скомандовали срочное погружение.
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