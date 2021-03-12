Обстоятельства ЧП в Морском порту выясняет Северо-Западная транспортная прокуратура.
Как сообщает пресс-служба ведомства 12 марта, акваторию в 12:40 не поделили буксир «Грифон-8» и теплоход «Идуна».
«По предварительным данным, капитан буксира «Грифон-8» (при отходе от причала № 40 в Морском порту Санкт-Петербурга) совершил навал на теплоход «Идуна», — сообщили «Фонтанке» в прокуратуре.
Пострадавших в столкновении нет, как не произошло и разлива нефтепродуктов.
По результатам проверки будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных лиц.