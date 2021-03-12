Минпросвещения предлагает отправлять несовершеннолетних в центры временного содержания по просьбе их родителей

Один из руководителей Министерства просвещения РФ предлагает помещать несовершеннолетних в центры временного содержания не только по решению суда, но и по просьбе родителей, сообщает 12 марта ТАСС.



«Провокационную вещь скажу, может, даже обсуждалось. Может, скорректировать законодательство и допустить возможность помещения детей [в центры] не только по решению суда, а может быть, по согласию родителей. Потребность такая на самом деле существует», — цитирует издание замминистра просвещения Дениса Грибова, выступившего на круглом столе в Общественной палате.

