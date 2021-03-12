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Минпросвещения предлагает отправлять несовершеннолетних в центры временного содержания по просьбе их родителей

Один из руководителей Министерства просвещения РФ предлагает помещать несовершеннолетних в центры временного содержания не только по решению суда, но и по просьбе родителей, сообщает 12 марта ТАСС.

«Провокационную вещь скажу, может, даже обсуждалось. Может, скорректировать законодательство и допустить возможность помещения детей [в центры] не только по решению суда, а может быть, по согласию родителей. Потребность такая на самом деле существует», — цитирует издание замминистра просвещения Дениса Грибова, выступившего на круглом столе в Общественной палате.

Также «Вести.ru» передают, что представитель МВД РФ Светлана Ушакова на том же собрании сообщила, что около 45 тысяч несовершеннолетних в России ежегодно убегают из дома. По её словам, 849 детей, сбежавших из дома или госучреждений в прошлом году, так или иначе столкнулись с криминалом, а 114 из них стали жертвами преступлений.

Ушакова, сообщает издание, уточнила, что детей, сбежавших из дома или совершающих административные нарушения, не помещают в центры временного содержания, а ограничиваются лишь профилактическими беседами за неимением нормативно-правовой основы.

Сейчас основанием для помещения несовершеннолетних в центры временного содержания является решение суда.

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Комментарии (4)

nuga
Все правильно.Не хотят жить дома с родителями,пусть поживут в детдомах,центрах для вразумления.Разговоры бесполезны.
piterez
Меня разрывает от любопытства, почему 45 тысяч подростков убегают от родителей? Разве здесь нет темы для изучения и понимания вопроса. Меня сильно интригует то, что решение уже есть, а понимания вопроса нет. Это получается, что ребенок шел по дороге домой, случайно обосрался и не захотел домой, зная, что его накажут, тогда он пошел к другу и решил все свои вопросы..., а на повестке дня побег из дома - теперь его за это в центр временного содержания? У меня складывается такое ощущение, что принимальщики таких решений очень легко поддаются влиянию нацисткой идеологии, где лагеря и центры стали системой формирования нового общества... Даже у коммунистов не было такой наглости по просьбе родителей отъединять детей от родителей... Я негодую от того, что глупости нашего времени нет границ как нет и ответственности у принимальщиков бредовых решений...
Oleg_I
Я думаю, что сначала в центры временного содержания надо отправить Минпросвещения. А потом этих так называемых "родителей".
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