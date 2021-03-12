Минпросвещения предлагает отправлять несовершеннолетних в центры временного содержания по просьбе их родителей

Один из руководителей Министерства просвещения РФ предлагает помещать несовершеннолетних в центры временного содержания не только по решению суда, но и по просьбе родителей, сообщает 12 марта ТАСС.
«Провокационную вещь скажу, может, даже обсуждалось. Может, скорректировать законодательство и допустить возможность помещения детей [в центры] не только по решению суда, а может быть, по согласию родителей. Потребность такая на самом деле существует», — цитирует издание замминистра просвещения Дениса Грибова, выступившего на круглом столе в Общественной палате.
Также «Вести.ru» передают, что представитель МВД РФ Светлана Ушакова на том же собрании сообщила, что около 45 тысяч несовершеннолетних в России ежегодно убегают из дома. По её словам, 849 детей, сбежавших из дома или госучреждений в прошлом году, так или иначе столкнулись с криминалом, а 114 из них стали жертвами преступлений.
Ушакова, сообщает издание, уточнила, что детей, сбежавших из дома или совершающих административные нарушения, не помещают в центры временного содержания, а ограничиваются лишь профилактическими беседами за неимением нормативно-правовой основы.
Сейчас основанием для помещения несовершеннолетних в центры временного содержания является решение суда.