УЕФА отказал РФС в переносе матча Мальта — Россия в Сочи. Игра была под угрозой срыва из-за коронавирусных ограничений

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказал РФС в переносе матча первого тура отборочного этапа чемпионата мира против сборной Мальты. Как сообщает ТАСС в пятницу, 12 марта, в УЕФА подчеркнули, что игра пройдет в намеченные сроки.



— УЕФА уведомил РФС о том, что матч между сборными Мальты и России пройдет в намеченные сроки в Та-Кали. При этом РФС предлагал обменяться кругами и провести первую игру в Сочи, а вторую на Мальте, — заявил представитель РФС.



Матч между сборными Мальты и России должен пройти 24 марта на Национальном стадионе в деревне Та-Кали.

