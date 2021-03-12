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УЕФА отказал РФС в переносе матча Мальта — Россия в Сочи. Игра была под угрозой срыва из-за коронавирусных ограничений

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказал РФС в переносе матча первого тура отборочного этапа чемпионата мира против сборной Мальты. Как сообщает ТАСС в пятницу, 12 марта, в УЕФА подчеркнули, что игра пройдет в намеченные сроки.

— УЕФА уведомил РФС о том, что матч между сборными Мальты и России пройдет в намеченные сроки в Та-Кали. При этом РФС предлагал обменяться кругами и провести первую игру в Сочи, а вторую на Мальте, — заявил представитель РФС.

Матч между сборными Мальты и России должен пройти 24 марта на Национальном стадионе в деревне Та-Кали.

Ранее стало известно о его возможной отмене из-за запрета местных властей на проведение любых спортивных мероприятий до 11 апреля.

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Комментарии (2)

WuhanRockCafe
Правильно отказали. Встреча из серии - игра была равна, играли два говна.
f0ntan
Это политика: российская сборная в Мальту не приедет. Сборной России будет засчитано техническое поражение. И от кого: от Мальты.
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