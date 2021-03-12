NN.ru: Рабочим завода ГАЗ предлагали заплатить за свидетельства против участников митинга в поддержку Навального

Рабочие Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде стали свидетелями по делам участников протеста в поддержку Алексея Навального, они дали показания против демонстрантов как минимум по 13 делам, и, по всей видимости, не бескорыстно. Об этом 11 марта сообщает NN.ru со ссылкой на адвокатов, которые и заметили странную закономерность.

По словам юристов Сергея Куликова и Андрея Валенкова, они ознакомились с 13 делами, и все они основаны на показаниях сотрудников ГАЗа и похожи одно на другое. Как полагает Валенков, «к каждому району был свой такой «свидетель» прикреплен», и объяснение (часть административного материала в поддержку рапортам и протоколам полицейских) могли писать сотрудники центра «Э». Изначально же дела состояли из одного рапорта и одного протокола. Те же материалы, что рассматривались позже и без спешки, объяснения имели.