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NN.ru: Рабочим завода ГАЗ предлагали заплатить за свидетельства против участников митинга в поддержку Навального

Рабочие Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде стали свидетелями по делам участников протеста в поддержку Алексея Навального, они дали показания против демонстрантов как минимум по 13 делам, и, по всей видимости, не бескорыстно. Об этом 11 марта сообщает NN.ru со ссылкой на адвокатов, которые и заметили странную закономерность.

По словам юристов Сергея Куликова и Андрея Валенкова, они ознакомились с 13 делами, и все они основаны на показаниях сотрудников ГАЗа и похожи одно на другое. Как полагает Валенков, «к каждому району был свой такой «свидетель» прикреплен», и объяснение (часть административного материала в поддержку рапортам и протоколам полицейских) могли писать сотрудники центра «Э». Изначально же дела состояли из одного рапорта и одного протокола. Те же материалы, что рассматривались позже и без спешки, объяснения имели.

По данным анонимного источника в ГАЗе, за свидетельства против митингующих сотрудникам завода предложили «премию» в размере от 3 до 8 тысяч рублей, а текст объяснения выдали ещё до митинга. «Для работяг это хорошие деньги. Обычная зарплата у нас от 18 до 30 тысяч», — пояснил рабочий. По его словам, на такой шаг сотрудники завода пошли из-за «мизерной» зарплаты за январь, в котором было всего пять рабочих дней, и трудного финансового положения.

В пресс-службе Горьковского автомобильного завода опровергли информацию о том, что сотрудников могли незаконно агитировать и тем более выплачивать за это деньги, и назвали эти данные «провокацией».

Несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, прошли 23 и 31 января, после того как суд изменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

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Комментарии (8)

Михаил Петров-Водкин
Такие скрепы с духовностью прививают, точь-в-точь, как у распутного деда с дворцом
Агроном аэродрома
Дело Тёмы Баранова цветет. :)))
"Сделайте же нам подарок, огласите ваше решение. Ведь ГАЗ за вас!"(с)
Nationalverrater_2
Норм. Потому что наш народ - он суровый снаружи, но внутри - добрый и справедливый. Душа широкая и щедрая, как просторы с кудрявыми берёзками. Он православный , духовный и скрепоносный. И потому кочумать, лизать барину и опричнику сапог и доносить им на смутьянов - ето вековечные скрепы народные. И четвёртой скрепе - не бывати!
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