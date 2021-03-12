В Роспотребнадзоре заявили, что уже переболевшие COVID-19 и привитые граждане заразиться британской мутацией не могут

Те, кто перенёс распространенные в России варианты коронавируса, уже не заразятся британским штаммом. Также это касается граждан, принявших вакцину от COVID-19. Об этом со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову 12 марта сообщает ТАСС.



«Люди, переболевшие тем штаммом, который преимущественно циркулирует в Российской Федерации, не должны заболеть, встретившись с британским штаммом, потому что мы видим реакцию нейтрализации. Люди, привитые и одной, и второй российскими вакцинами, не должны заболеть, потому что те антитела, которые есть в их крови, нейтрализуют как привычный штамм, референс, так и британский. Так же происходит по всем остальным штаммам», — заявила Попова.

