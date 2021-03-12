«Весна идёт, весне дорогу». В Петербурге потеплеет, но пока снова возможна метель

В пятницу, 12 марта, в Петербурге ожидается облачная погода, без существенных осадков. Утром и днём небольшой, местами умеренный снег, а в отдельных районах — метель. Об этом сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».



Температура воздуха ночью опускалась до минус 7–9 градусов, в течение дня потеплеет до -1 … -3 °C, однако «рубикон» в виде нулевой отметки пока перейдён так и не будет.



Ветер юго-восточный, южный умеренный, утром и днём местами порывы до сильного. На дорогах местами гололедица.

