Жители Петроградской стороны в Петербурге пожаловались на засуху. Воды нет ни в кранах, ни у парадных

Жители дома № 8 по Барочной улице в Петербурге жалуются на отсутствие холодной воды. О сухих кранах «Фонтанке» 12 марта сообщил читатель. С его слов, течь на трубопроводе у дома № 13 по Левашовскому проспекту обнаружили 10 марта.



«Дорогу затопило водой. В течение суток никаких действий со стороны аварийный службы "Водоканала" предпринято не было. Обещания от администрации района по вопросу временного снабжения водой было также не выполнено. Рабочие демонстративно стоят у места происшествия и никаких действий не предпринимают», — рассказал Всеволод.