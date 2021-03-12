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Жители Петроградской стороны в Петербурге пожаловались на засуху. Воды нет ни в кранах, ни у парадных

Жители дома № 8 по Барочной улице в Петербурге жалуются на отсутствие холодной воды. О сухих кранах «Фонтанке» 12 марта сообщил читатель. С его слов, течь на трубопроводе у дома № 13 по Левашовскому проспекту обнаружили 10 марта.

«Дорогу затопило водой. В течение суток никаких действий со стороны аварийный службы "Водоканала" предпринято не было. Обещания от администрации района по вопросу временного снабжения водой было также не выполнено. Рабочие демонстративно стоят у места происшествия и никаких действий не предпринимают», — рассказал Всеволод.

Фото: читатель Всеволод
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Со слов мужчины, в доме № 8 по Барочной нет воды уже более 27 часов. На жалобы жильцов обещают всё исправить в течение часа, так продолжается уже более 6 часов.

«Уборочная техника по адресу работает с утра. На данную минуту убирается наледь с дороги. Установлено временное водоснабжение сегодня, но из-за низких температур появилась необходимость заменить рукав этого водоснабжения. Этим объясняются перебои», — объяснили непростую ситуацию в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

На указанном участке, как сообщили в компании, на время работ будет ограничено транспортное движение. В течение ночи оно будет восстановлено.

Фото: читатель Всеволод

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Комментарии (3)

jump
это методы борьбы Госдепа..- "а если не будут брать , отключим воду"
Riptide
Элитный район ...
GANG STALKING
идёт за квартиры в нём ...
Djnyana
"Рабочие демонстративно стоят у места происшествия", - так позвонили бы, сказал бы, что.. - Демонстрация в Поддержку Навального! ) Вот бы там понаехало..)
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