Жители Петроградской стороны в Петербурге пожаловались на засуху. Воды нет ни в кранах, ни у парадных

Жители дома № 8 по Барочной улице в Петербурге жалуются на отсутствие холодной воды. О сухих кранах «Фонтанке» 12 марта сообщил читатель. С его слов, течь на трубопроводе у дома № 13 по Левашовскому проспекту обнаружили 10 марта.
«Дорогу затопило водой. В течение суток никаких действий со стороны аварийный службы "Водоканала" предпринято не было. Обещания от администрации района по вопросу временного снабжения водой было также не выполнено. Рабочие демонстративно стоят у места происшествия и никаких действий не предпринимают», — рассказал Всеволод.
Со слов мужчины, в доме № 8 по Барочной нет воды уже более 27 часов. На жалобы жильцов обещают всё исправить в течение часа, так продолжается уже более 6 часов.
«Уборочная техника по адресу работает с утра. На данную минуту убирается наледь с дороги. Установлено временное водоснабжение сегодня, но из-за низких температур появилась необходимость заменить рукав этого водоснабжения. Этим объясняются перебои», — объяснили непростую ситуацию в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
На указанном участке, как сообщили в компании, на время работ будет ограничено транспортное движение. В течение ночи оно будет восстановлено.