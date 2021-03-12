ЦБ обяжет банки закрывать онлайн-доступ к счетам по просьбе клиентов

Над правом клиента и, соответственно, обязанностью банка ограничить дистанционный доступ к своим счетам работает Банк России. Об этом 12 марта рассказал РБК первый замглавы департамента информационной безопасности Центробанка Артем Сычев на совещании о противодействии несанкционированным операциям, которое прошло на площадке Ассоциации российских банков.



«Эта работа ведется, сейчас [временные] границы по этой работе я не скажу, потому что она требует внесения изменений, скорее всего, не столько в профильные законы, которые находятся в компетенции ЦБ или Минфина, а немножко в другое законодательство. Очевидно, в законодательство о защите прав потребителей. Поэтому цель такая есть, в путь уже пошли, когда будет результат — пока не скажу», — пояснил Сычев.

