ЦБ обяжет банки закрывать онлайн-доступ к счетам по просьбе клиентов

Над правом клиента и, соответственно, обязанностью банка ограничить дистанционный доступ к своим счетам работает Банк России. Об этом 12 марта рассказал РБК первый замглавы департамента информационной безопасности Центробанка Артем Сычев на совещании о противодействии несанкционированным операциям, которое прошло на площадке Ассоциации российских банков.
«Эта работа ведется, сейчас [временные] границы по этой работе я не скажу, потому что она требует внесения изменений, скорее всего, не столько в профильные законы, которые находятся в компетенции ЦБ или Минфина, а немножко в другое законодательство. Очевидно, в законодательство о защите прав потребителей. Поэтому цель такая есть, в путь уже пошли, когда будет результат — пока не скажу», — пояснил Сычев.
Существенному сокращению хищений такая мера способствовать не будет, признал Сычев, но отметил, что она серьезно затруднит возможность мошенников влиять на клиента. От банков для внедрения такого сервиса потребуются «определенные технические доработки», а также изменение маркетинговой политики, уточнил он.
За девять месяцев 2020 года мошенники украли с карт и счетов банковских клиентов примерно 6,5 млрд руб., показывают данные ЦБ. К основным способам мошенничества относится социальная инженерия, чаще всего — телефонные звонки от якобы «службы безопасности банка», с помощью которых жертв убеждают назвать необходимые данные для доступа к счету или самостоятельно перевести деньги на чужую карту.