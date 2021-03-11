Россия опустилась на восьмое место в рейтинге УЕФА

Россия опустилась с седьмого на восьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), пропустив вперед Нидерланды. Это произошло после того, как нидерландский «Аякс» в Амстердаме обыграл швейцарский «Янг Бойз» со счетом 3:0 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, пишет 11 марта ТАСС.
Таблица коэффициентов УЕФА определяет количество клубов, делегируемое странами для выступления в еврокубках. Россию в сезоне-2020/21 на международной арене представляли шесть клубов: «Динамо» и «Ростов», не прошедшие квалификацию Лиги Европы, в сумме принесли в копилку России 0,166 балла; не вышедший из группы Лиги Европы ЦСКА — 0,500 балла, а занявшие последние места в группе Лиги чемпионов «Локомотив» и «Зенит» — 0,833 и 1,166 балла соответственно. «Краснодар» стал единственным российским клубом, вышедшим в плей-офф, заняв третье место в группе Лиги чемпионов, он попал в 1/16 финала Лиги Европы, где и завершил выступление в еврокубках (в общей сложности клуб заработал 1,667 балла). Суммарно за сезон клубы Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) набрали 4,333 балла, тогда как в активе Нидерландов, от которых изначально выступало пять клубов, 8,400 балла.
В общей сложности у России в таблице коэффициентов УЕФА 38,382 балла, у Нидерландов стало 38,400 балла. Нидерланды могут увеличить отрыв от России, если «Аякс» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы сыграет вничью или вновь обыграет «Янг Бойз» и пробьется в четвертьфинал второго по значимости еврокубкового турнира.
В следующем сезоне Россию в еврокубках представят пять клубов. Число не изменилось, несмотря на падение с седьмого на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА, потому что одинаковое распределение по турнирам под эгидой этой организации и их стадиям имеют страны, занимающие в таблице коэффициентов места с седьмого по девятое.