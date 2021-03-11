Россия опустилась на восьмое место в рейтинге УЕФА

Россия опустилась с седьмого на восьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), пропустив вперед Нидерланды. Это произошло после того, как нидерландский «Аякс» в Амстердаме обыграл швейцарский «Янг Бойз» со счетом 3:0 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, пишет 11 марта ТАСС.

Таблица коэффициентов УЕФА определяет количество клубов, делегируемое странами для выступления в еврокубках. Россию в сезоне-2020/21 на международной арене представляли шесть клубов: «Динамо» и «Ростов», не прошедшие квалификацию Лиги Европы, в сумме принесли в копилку России 0,166 балла; не вышедший из группы Лиги Европы ЦСКА — 0,500 балла, а занявшие последние места в группе Лиги чемпионов «Локомотив» и «Зенит» — 0,833 и 1,166 балла соответственно. «Краснодар» стал единственным российским клубом, вышедшим в плей-офф, заняв третье место в группе Лиги чемпионов, он попал в 1/16 финала Лиги Европы, где и завершил выступление в еврокубках (в общей сложности клуб заработал 1,667 балла). Суммарно за сезон клубы Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) набрали 4,333 балла, тогда как в активе Нидерландов, от которых изначально выступало пять клубов, 8,400 балла.