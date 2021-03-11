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«Взял топор, побежали наверх». В Ленобласти сотрудник уголовного розыска спас от смерти двоих

В Ленинградской области под Кингисеппом майор полиции спас две жизни. Историю 51-летнего Андрея Богданова 11 марта рассказал 47news.

Накануне около пяти вечера начался пожар в квартире на третьем этаже трёхэтажного дома на улице Молодежной в деревне Большая Пустомержа. 51-летний майор полиции, живущий там же, одним из первых пришёл на помощь.

Мужчина рассказал, что тем вечером он почувствовал запах гари, а затем в дверь к нему начали стучаться. Снаружи был жилец с третьего этажа, он рассказал, что его соседи горят, нужен топор.

«Я говорю, топор есть. Взял, побежали наверх, там уже тёмный дым. Дверь металлическая, но хиленькая, пошатанная — быстро вскрыли, а внутри уже стена дыма, она и повалила в подъезд. Я в прихожую, наклонился — там просвет, хоть немного просматривается, дым-то наверх идёт. Говорят же пожарные, если дым, ложитесь на пол. А ещё фонарик прихватил, стал просвечивать и увидел в середине прихожей ноги, по направлению к дверям. Взял за них и вытащил на лестничную площадку. Это женщина была, без сознания», — вспоминает события того дня Богданов.

Потом майору полиции жена принесла полотенца, соседи — ведро с водой. С помощью них удалось несколько раз забежать в горящую квартиру на поиск людей. В конце концов с помощью соседа удалось найти мужчину.

По словам Андрея, пожарные приехали быстро.

— Я им крикнул, когда поднимались, что женщина с мужчиной живы. Спасатели по цепочке передали, что нужны кислородные маски. Минут за пять их оклемали, те в сознание пришли. На всякий случай пожарным сказал, что в дальней комнате могут находиться дети, надо проверить. Спасатели друг за другом, страхуя друг друга, зашли. Когда вышли, сказали, больше никого нет.

В квартире живёт 48-летняя Лариса, у неё шестеро детей — две старшеклассницы живут с ней. Спасённый — это приятель хозяйки из Эстонии, на следующий день он уехал.

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Комментарии (4)

Gary
Тут не в ведомстве дело, а в людях. Хорошие люди есть везде.
Nafanka
А где дети-то были?! И с кем живут и какого возраста 4 детей, если по статье "две старшеклассницы живут с ней"?! Замуты какие-то... И чё там эстонец делал? И по какой причине гореть начали?! Фигня какая-то а не статья! )))
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