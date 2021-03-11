В Великобритании выявили ещё один вариант коронавируса. Похоже, он прибыл с Карибов

Управление по охране общественного здоровья Великобритании заявило о том, что в стране обнаружен новый вариант коронавируса.
«Новый вариант VUI-202103/01 был назван VUI 4 марта после того, как два случая были выявлены на юго-востоке Англии у людей, недавно прибывших с Антигуа», — говорится в сообщении ведомства 11 марта.
Отмечается, что он содержит спайковые мутации E484K и N501Y, которые обычно связаны с вызывающими озабоченность вариантами — в частности, обнаруженными в Южной Африке и Бразилии. Тем не менее пока очевидных причин волноваться нет.
Ранее учёные рассказали, что «британский» вариант B.1.1.7 повышает риск смерти на 61% в сравнении с другими.