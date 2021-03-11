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Российские парламентарии предложили следить за виноделами из космоса

Комитет Госдумы по экономической политике поддержал законопроект группы сенаторов, который даст право федеральным ведомствам наблюдать за соблюдением правил алкогольного регулирования, используя визуальные материалы из космоса. Об этом 11 марта пишет «Интерфакс» со ссылкой на думские документы.

Внесённый на рассмотрение нижней палаты парламента в декабре 2020 года документ подразумевает расширение полномочий федеральных органов. В частности, предлагается разрешить им следить «за соблюдением обязательных требований в области производства, закупки (в том числе импорта), поставок (в том числе экспорта), хранения и перевозок алкоголя с использованием таких способов фиксации доказательств, как фотосъемка и видеозапись, результаты дистанционного зондирования Земли из космоса». Под взгляд космического «большого брата» могут попасть юрлица, ИП и сельхозпроизводители.

Регионам хотят дать возможность пользоваться для контроля за виноделами и виноторговцами государственными информационными системами.

«Дистанционное зондирование Земли, а именно спутниковые снимки предприятий, осуществляющих производство и оборот этилового спирта, позволяет объективно фиксировать признаки незаконной деятельности», — настаивало Росалкогольрегулирование в 2020 году.

Предполагается, что через первое чтение законопроект может пройти 16 марта.

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Комментарии (6)

Serg_I
C земли страшно контролировать? Закопать могут?
piterez
А у меня целый пакет законотворческих предложений:
- следить за стоками, сбросами и мусором через черную дыру -
- установить счетчики на луне за наркоточками -
- в квазары ввести мониторы за слежением абортов -
- в темной материи распылить флуоресцентные индикаторы для реагирование на возмущения в сети!
Алекс64
Одна мадам из дурдумы уже предложила владельцам птицефабрик перестать выпускать яйца премиального сегмента: СО и СО1, и сосредоточиться на СО2.
Осталось уговорить куриц! Таких же,как она...
Избирать что будем? Или выбирать...
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