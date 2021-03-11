Российские парламентарии предложили следить за виноделами из космоса

Комитет Госдумы по экономической политике поддержал законопроект группы сенаторов, который даст право федеральным ведомствам наблюдать за соблюдением правил алкогольного регулирования, используя визуальные материалы из космоса. Об этом 11 марта пишет «Интерфакс» со ссылкой на думские документы.



Внесённый на рассмотрение нижней палаты парламента в декабре 2020 года документ подразумевает расширение полномочий федеральных органов. В частности, предлагается разрешить им следить «за соблюдением обязательных требований в области производства, закупки (в том числе импорта), поставок (в том числе экспорта), хранения и перевозок алкоголя с использованием таких способов фиксации доказательств, как фотосъемка и видеозапись, результаты дистанционного зондирования Земли из космоса». Под взгляд космического «большого брата» могут попасть юрлица, ИП и сельхозпроизводители.