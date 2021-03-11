В космос выкинули самый тяжёлый мусор в истории МКС

С борта международной космической станции выбросили ненужную платформу со старыми аккумуляторными батареями весом в 2,5 тонны, сообщает 11 марта РИА Новости со ссылкой на трансляцию НАСА.

Японский грузовой корабль привёз платформу на МКС в мае 2020 года. Новые аккумуляторы с неё установили на американском сегменте.

Операция проводилась с помощью дистанционного манипулятора SSRMS. После приведения в безопасную позицию платформу выбросили со станции. Две с половиной тонны использованных аккумуляторов вместе с платформой стали самым тяжёлым космическим мусором МКС. Со временем она сойдёт с орбиты и сгорит в плотных слоях земной атмосферы.