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В космос выкинули самый тяжёлый мусор в истории МКС

С борта международной космической станции выбросили ненужную платформу со старыми аккумуляторными батареями весом в 2,5 тонны, сообщает 11 марта РИА Новости со ссылкой на трансляцию НАСА.

Японский грузовой корабль привёз платформу на МКС в мае 2020 года. Новые аккумуляторы с неё установили на американском сегменте.

Операция проводилась с помощью дистанционного манипулятора SSRMS. После приведения в безопасную позицию платформу выбросили со станции. Две с половиной тонны использованных аккумуляторов вместе с платформой стали самым тяжёлым космическим мусором МКС. Со временем она сойдёт с орбиты и сгорит в плотных слоях земной атмосферы.

В 2007-м с МКС скинули 640-килограммовый бак с аммиаком, а в 2018-м — отработавшую срок японскую научную аппаратуру массой около полутонны.

Сейчас на МКС работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

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Комментарии (6)

AlBerkut
Один я прочитав заголовок подумал, что этим самым тяжёлым мусором был рогозин? 😎
07A
А как же раздельный сбор мусора? Ну надеюсь упадет куда надо, наши еще ни разу не промахивались!
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