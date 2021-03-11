Одна из богатейших женщин России лишилась статуса депутата и главы поселения в Ленобласти

Ленинградский областной суд лишил статуса депутата и главы муниципального образования Юкковского сельского поселения Ларису Черепанову. Об этом 11 марта сообщает 47news.
Издание уточняет, что в первый раз суд лишил Черепанову полномочий из-за неправильно поданной декларации еще в прошлом году. После чего было несколько апелляций в вышестоящие инстанции. «Это было результатом битвы между элитой Юкков, в качестве противоборствующей стороны выступал вице-губернатор — руководитель администрации Ленобласти Игорь Петров», — пишет 47news.
Лариса Черепанова, по данным журнала Forbes, входит в двадцатку богатейших женщин России «разряда self-made». Ей принадлежит пакет акций торгового дома «Максидом», состояние оценивается в 75 млн долларов.