Суд обязал ЖКС выплатить петербурженке 300 тысяч за упавшее на её машину трухлявое дерево

Как сообщает 11 марта объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, автомобиль марки Hyundai Getz пострадал в ночь с 18 на 19 декабря 2019 года. Он был припаркован у дома по адресу: Трамвайный переулок, 13, корпус 1, повреждения зафиксировали сотрудники 64-го отдела полиции. Но возбуждать дело по этому поводу правоохранители отказались — отсутствовал состав преступления. Независимая дендрологическая экспертиза показала, что дерево упало из-за старой бурой трухлявой гнили, которая занимала 70% объема нижней части ствола.

Представители ЖКС № 2 в суде отмечали, что, по их мнению, место причинения ущерба не расположено в зоне ответственности компании. Однако земельный участок с элементами озеленения и благоустройства входил в состав общего имущества дома, которым управлял Жилкомсервис.

Суд заключил, что ответчик должен был вовремя провести санитарную рубку. В пользу Смирновой с управляющей компании взыскали ущерб в размере 259,9 тысячи рублей, компенсацию морального вреда на 5 тысяч, а также расходы: 34 тысячи на проведение экспертизы, 25 тысяч — на представителя и 463 рубля на почтовые отправления. Вдобавок ЖКС № 2 оштрафовали на 149,5 тысячи рублей.