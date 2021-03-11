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Горсуд Петербурга снимает коронавирусные ограничения. Но с температурой все равно не пустят

Санкт-Петербургский городской суд с 15 марта снимает часть коронавирусных ограничений. Об этом 11 марта сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

С 15-го числа в горсуд снова смогут приходить граждане, не являющиеся участниками судебных заседаний. Также возобновляется личный прием населения сотрудниками аппарата суда, в том числе для подачи и выдачи документов. Правда, некоторые ограничения, связанные с COVID-19, все же остаются.

«Проход граждан в здание суда будет осуществляться при наличии средств индивидуальной защиты после измерения температуры тела. Лица без средств индивидуальной защиты, с повышенной температурой тела и иными признаками респираторных заболеваний, в здание суда допускаться не будут», — подчеркнули в пресс-службе судов города.

И добавили, что при нахождении в здании суда нужно соблюдать социальную дистанцию. Районные суды определяют свой режим работы самостоятельно, так что его надо уточнять на их сайтах.

Напомним, пускать в здания судов слушателей перестали в октябре 2020 года, тогда же прекратили личный прием посетителей.

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