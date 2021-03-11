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«Лучше в дом». Путин призвал российских бизнесменов инвестировать в Россию

Президент России на совещании по повышению инвестиционной активности обратился к предпринимателям и напомнил о неопределенности на международных рынках.

«Лучше [инвестировать] в дом, здесь спокойнее и надежнее», — заявил 11 марта Владимир Путин.

По его словам, мир сейчас находится «в условиях большой неопределенности». При этом он подчеркнул, что руководители бизнеса должны сами принимать решения по поводу вложения средств.

Глава государства прогнозирует, что российские экспортеры завершат год с хорошими финансовыми показателями.

Владимир Путин также констатировал, что российская экономика начала восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией.

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Комментарии (17)

dmitry_spb
Ага, инвестировать здесь, чтобы все это отняли силовики..
Sonata
Во что здесь инвестировать-то? (вкладывать). Инвестиции нужны, когда можно перевести их в продукцию, которая реально востребована и необходима. Здесь же - чёрная дыра, всё засосёт, ничего не отдаст. Только встречный поток в офшоры от этих самых "инвестиций" идёт.
OldObyvatel
Как-то все намеками, намеками... Дом... Нет, чтобы назвать своим именем - дворец.
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