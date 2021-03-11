«Лучше в дом». Путин призвал российских бизнесменов инвестировать в Россию

Президент России на совещании по повышению инвестиционной активности обратился к предпринимателям и напомнил о неопределенности на международных рынках.



«Лучше [инвестировать] в дом, здесь спокойнее и надежнее», — заявил 11 марта Владимир Путин.

По его словам, мир сейчас находится «в условиях большой неопределенности». При этом он подчеркнул, что руководители бизнеса должны сами принимать решения по поводу вложения средств.

Глава государства прогнозирует, что российские экспортеры завершат год с хорошими финансовыми показателями.