Каждый год под конец зимы в российских колониях, если осадки позволяют, принято лепить снежные фигуры. Каждый год региональные управления УФСИН показывают красоту, которую не видно обычным людям из-за забора с «колючкой».



11 марта о проделанной творческой работе отчитались в ИК-17 Вологодской области. Местные заключённые слепили врачей, «буханку» скорой помощи и слова благодарности. Также в колонии сотворили фигуры, посвященные освоению космоса и князю Александру Невскому.