Каждый год под конец зимы в российских колониях, если осадки позволяют, принято лепить снежные фигуры. Каждый год региональные управления УФСИН показывают красоту, которую не видно обычным людям из-за забора с «колючкой».
11 марта о проделанной творческой работе отчитались в ИК-17 Вологодской области. Местные заключённые слепили врачей, «буханку» скорой помощи и слова благодарности. Также в колонии сотворили фигуры, посвященные освоению космоса и князю Александру Невскому.
Ранее в других исправительных учреждениях опубликовали фотоотчёты. Например, в Коми лепили волка и зайца из «Ну, погоди!», самолёты, роботов и будильник, который показывает, сколько осталось до УДО.
В Карелии заключённые также уделили внимание Александру Невскому и не забыли про свой народный эпос «Калевала».