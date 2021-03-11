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Самолёты, врачи и мечты об УДО. Российские колонии хвастаются снежными фигурами, которые лепили заключённые

Фото: пресс-служба УФСИН по Республике Карелии
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Каждый год под конец зимы в российских колониях, если осадки позволяют, принято лепить снежные фигуры. Каждый год региональные управления УФСИН показывают красоту, которую не видно обычным людям из-за забора с «колючкой».

11 марта о проделанной творческой работе отчитались в ИК-17 Вологодской области. Местные заключённые слепили врачей, «буханку» скорой помощи и слова благодарности. Также в колонии сотворили фигуры, посвященные освоению космоса и князю Александру Невскому.

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Ранее в других исправительных учреждениях опубликовали фотоотчёты. Например, в Коми лепили волка и зайца из «Ну, погоди!», самолёты, роботов и будильник, который показывает, сколько осталось до УДО.

В Карелии заключённые также уделили внимание Александру Невскому и не забыли про свой народный эпос «Калевала».

Фото: пресс-служба УФСИН по Республике Карелии

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