Что можно узнать в архивах Петербурга и как туда попасть? «Фонтанка» рассказывает

Портал spbarchives.ru объединяет семь городских архивов и предоставляет доступ к информации в электронном виде.Что именно можно найти в архивах Петербурга, сколько это стоит и как правильно искать документы — выясняла «Фонтанка».
Какие документы и в каком архиве можно найти?
Пользователям портала доступны архивные документы и научно-справочный аппарат архивов (архивные справочники, описи, путеводители, указатели). При этом если вы не уверены, где находится нужный вам документ, то предоставляется возможность поиска документов сразу по нескольким архивам.
Через портал можно получить доступ к следующим оцифрованным архивным документам государственных архивов Санкт-Петербурга:
- Центральный (ЦГА СПб) — книги записи актов гражданского состояния за 1918–1924 гг.
- Исторический (ЦГИА СПб) — метрические книги Петербурга и Петербургской губернии, документы образовательных и церковных заведений до 1917 г.
- Политический (ЦГАИПД СПб) — учетные партийные документы за 1917–1926 гг., документы Ленинградского штаба партизанского движения, а также документы Ленинградского городского и областного комитетов КПСС до 1991 г.
- Научный (ЦГАНТД СПб) — документы Арктического и Антарктического НИИ Главного управления гидрометеорологической службы и Санкт-Петербургского НИИ коммунального хозяйства.
- Фотодокументов (ЦГАКФФД СПб) — фотоальбомы и фотодокументы — исторические фотографии Санкт-Петербурга / Петрограда / Ленинграда.
- Литературы и искусства (ЦГАЛИ СПб) — документы киностудии «Ленфильм», документы из фондов музеев, театров, личные фонды деятелей культуры.
- По личному составу (ЦГАЛС СПб) — только описи документов по личному составу ликвидированных государственных предприятий, учреждений и организаций Санкт-Петербурга. Открытого доступа граждан к самим документам нет.
В изучении родословной вам помогут ЦГА СПб, ЦГИА СПб и ЦГАИПД СПб.
Документы и дела, которые еще не прошли оцифровку, можно заказать на выдачу в читальный зал архива через личный кабинет на портале.
Все ли услуги портала бесплатные?
На портале государственных архивов Петербурга можно получить несколько видов услуг, как платных, так и бесплатных.
- доступ к оцифрованным документам архивного фонда Санкт-Петербурга — платная услуга;
- подача запроса в архивы Санкт-Петербурга — в зависимости от типа запроса, услуга может быть платной или бесплатной;
- подача заявки на регистрацию в читальном зале — бесплатная услуга;
- заказ дел на выдачу в читальные залы архивов — бесплатная услуга;
- заказ цифровой копии архивных документов — платная услуга.
Оплата осуществляется онлайн на портале или по извещению (квитанции) через банк.
Как просмотреть электронные образы документов?
На портале spbarchives.ru предоставляется услуга «Платный доступ к образам документов», которая позволяет зарегистрированным пользователям просматривать оцифрованные документы архивного фонда за плату. Заказ услуги осуществляется через личный кабинет.
Услуга доступна для архивов:
- ЦГА СПб
- ЦГИА СПб
- ЦГАИПД СПб
- ЦГАНТД СПб
- ЦГАЛИ СПб
- ЦГАКФФД СПб
Доступ к просмотру электронных образов документов для каждого из архивов оплачивается отдельно.
Стоимость услуги:
- на один день — 77,00 руб.;
- на одну неделю — 257,00 руб.;
- на две недели — 382,00 руб.
Также на портале предоставляется платная услуга «Изготовление цифровых копий архивных документов». Вы можете оформить заказ цифровых копий архивных документов, получить документы на оплату и оплатить заказ онлайн в личном кабинете или через банк. После оплаты цифровые копии становятся доступны здесь же, в личном кабинете.
Каким образом можно сделать запрос в архив через портал?
Чтобы сделать запрос в архив через портал «Архивы Санкт-Петербурга», нужно перейти по ссылке spbarchives.ru, авторизоваться на портале, в разделе «Услуги» выбрать пункт «Подача запроса», выбрать одну из предлагаемых категорий, заполнить форму запроса и нажать кнопку «Подать запрос».
В личном кабинете вы увидите, когда запрос будет принят в работу сотрудником архива, и получите уведомление, когда он будет выполнен. Срок исполнения запроса — до 30 дней.
Если ваш запрос предусматривает оплату, то вы получите извещение (квитанцию), которое можно оплатить в банке или онлайн. После оплаты квитанции результат выполнения запроса будет доступен в личном кабинете на портале.
Как зарегистрироваться в читальном зале архива и заказывать дела онлайн?
Для того чтобы зарегистрироваться в читальном зале архива, нужно:
- нажать кнопку «Зарегистрироваться в читальном зале» в соответствующем разделе услуг на портале;
- выбрать интересующий архив;
- заполнить анкету и нажать кнопку «Подать заявку на регистрацию в читальном зале».
Обработка заявки займет до 2 рабочих дней.
В личном кабинете будет отображаться результат запроса, и в случае одобрения заявки — номер личного дела и срок работы в читальном зале. Если заявка отклонена, то в поле «Результат» вы увидите «Заявка на регистрацию в читальном зале отклонена», поле «Причина отказа» будет содержать описание причины, по которой было отказано в регистрации в читальном зале.
Если ваша учетная запись на портале подтверждена ЕСИА, то сразу после одобрения заявки вы сможете приступить к заказу дела на выдачу в читальный зал онлайн. Если ваша учетная запись не подтверждена ЕСИА, то вам нужно лично подтвердить анкетные данные, придя в архив с документом, удостоверяющим личность. После подтверждения вам также будет доступен заказ дел онлайн.
Как найти архивные документы о тех, кто был награжден медалью «За оборону Ленинграда»?
К 75-летию Победы на портале «Архивы Санкт-Петербурга» открыт ресурс «Медаль "За оборону Ленинграда"». Перейдя по ссылке medal.spbarchives.ru, вы попадете на сайт проекта, где представлена информация более чем о 170 000 награжденных медалью «За оборону Ленинграда».
Здесь собраны документы, отражающие историю награждения защитников города медалью «За оборону Ленинграда»:
- решения Ленгорисполкома о вручении медали «За оборону Ленинграда» участникам обороны города;
- списки представляемых к награде (приложения к решениям);
- акты вручения медали «За оборону Ленинграда»;
- личные карточки награжденных.
На сайте medal.spbarchives.ru можно искать информацию о награжденном по ФИО, месту работы, году рождения, номеру удостоверения, просмотреть сведения о награжденном и архивные документы о награждении.
А если я не найду сведений о своем родственнике, награжденном медалью?
Обратите внимание, ресурс medal.spbarchives.ru предоставляет информацию о награжденных только среди гражданского населения. Поиск военнослужащих, награжденных медалью, вы можете осуществить на сайте «Подвиг народа».
Если среди уже оцифрованных документов нет сведений о награждении гражданских лиц, но известно, что они должны быть, — можно сохранить поисковый запрос. При появлении новых сведений о награжденных медалью «За оборону Ленинграда», удовлетворяющих вашему поисковому запросу, вам будет отправлено уведомление либо по электронной почте, либо во «ВКонтакте» — в зависимости от выбранных вами настроек.
Как мне рассказать историю моего родственника — защитника блокадного Ленинграда?
В рамках акции «Медаль моей памяти», которая проходит с 27 января по 31 марта, все желающие могут поделиться историями о своих близких героях-защитниках, которые были награждены медалью «За оборону Ленинграда».
Чтобы поделиться своей историей, найдите карточку своего родственника в базе на сайте medal.spbarchives.ru и, используя ссылку на нее, опубликуйте рассказ о награжденном на стене «ВКонтакте». Также вы можете направить краткий рассказ о нем на почту medal@spbarchives.ru.
Укажите в своем рассказе, чем занимался ваш родственник, где работал, какой вклад внес в оборону нашего города. Обязательно прикрепите к письму ссылку на карточку родственника, если вы нашли ее на сайте medal.spbarchives.ru.
Для удобства пользователей была создана группа во «ВКонтакте», в которой публикуются истории героев, награжденных медалью «За оборону Ленинграда». В ней вы сможете увидеть и историю своих близких, когда поделитесь ей. Также в группе размещено приложение «Медаль "За оборону Ленинграда"», которое позволяет одним кликом перейти к поиску награжденных медалью, в том числе к поиску ваших однофамильцев.
Ваши истории о защитниках Ленинграда станут основой для статей и сюжетов. Также рассказы будут публиковаться в социальных сетях проекта «Медаль моей памяти» и в СМИ.
Материал публикуется в партнерстве с Комитетом по информатизации и связи Санкт-Петербурга и Архивным комитетом Санкт-Петербурга на основе предоставленных ими данных.