Что можно узнать в архивах Петербурга и как туда попасть? «Фонтанка» рассказывает

Пользователям портала доступны архивные документы и научно-справочный аппарат архивов (архивные справочники, описи, путеводители, указатели). При этом если вы не уверены, где находится нужный вам документ, то предоставляется возможность поиска документов сразу по нескольким архивам.



Через портал можно получить доступ к следующим оцифрованным архивным документам государственных архивов Санкт-Петербурга:



Центральный (ЦГА СПб) — книги записи актов гражданского состояния за 1918–1924 гг.

Исторический (ЦГИА СПб) — метрические книги Петербурга и Петербургской губернии, документы образовательных и церковных заведений до 1917 г.

Политический (ЦГАИПД СПб) — учетные партийные документы за 1917–1926 гг., документы Ленинградского штаба партизанского движения, а также документы Ленинградского городского и областного комитетов КПСС до 1991 г.

Научный (ЦГАНТД СПб) — документы Арктического и Антарктического НИИ Главного управления гидрометеорологической службы и Санкт-Петербургского НИИ коммунального хозяйства.

Фотодокументов (ЦГАКФФД СПб) — фотоальбомы и фотодокументы — исторические фотографии Санкт-Петербурга / Петрограда / Ленинграда.

Литературы и искусства (ЦГАЛИ СПб) — документы киностудии «Ленфильм», документы из фондов музеев, театров, личные фонды деятелей культуры.

По личному составу (ЦГАЛС СПб) — только описи документов по личному составу ликвидированных государственных предприятий, учреждений и организаций Санкт-Петербурга. Открытого доступа граждан к самим документам нет.

В изучении родословной вам помогут ЦГА СПб, ЦГИА СПб и ЦГАИПД СПб.



Документы и дела, которые еще не прошли оцифровку, можно заказать на выдачу в читальный зал архива через личный кабинет на портале.

