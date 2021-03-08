В Москве по подозрению в убийстве малолетнего сына задержан пьяный инспектор ДПС

В Москве задержан мужчина по подозрению в убийстве малолетнего сына. Об этом 8 марта сообщают СК и МВД по региону.
По информации различных изданий, мальчику было 6 или 7 лет, он 2014 года рождения. Его тело обнаружили в квартире одного из домов на Пролетарском проспекте после того, как в полицию сообщили об истязаниях ребенка.
«Прибывшие на место сотрудники полиции задержали отца мальчика, подозреваемого в совершении данного противоправного деяния, находившегося предположительно в состоянии сильного опьянения. Сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть ребенка», — говорится в сообщении МВД.
«Установлено, что задержанный является инспектором дорожно-патрульной службы одного из территориальных отделов г. Москвы», — добавили в ведомстве. По факту назначена служебная проверка, по итогам которой мужчину 1981 года рождения собираются уволить из органов внутренних дел «по отрицательным основаниям».
ГСУ СК РФ по Москве возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего ребёнка).