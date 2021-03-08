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В Москве по подозрению в убийстве малолетнего сына задержан пьяный инспектор ДПС

В Москве задержан мужчина по подозрению в убийстве малолетнего сына. Об этом 8 марта сообщают СК и МВД по региону.

По информации различных изданий, мальчику было 6 или 7 лет, он 2014 года рождения. Его тело обнаружили в квартире одного из домов на Пролетарском проспекте после того, как в полицию сообщили об истязаниях ребенка.

«Прибывшие на место сотрудники полиции задержали отца мальчика, подозреваемого в совершении данного противоправного деяния, находившегося предположительно в состоянии сильного опьянения. Сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть ребенка», — говорится в сообщении МВД.

«Установлено, что задержанный является инспектором дорожно-патрульной службы одного из территориальных отделов г. Москвы», — добавили в ведомстве. По факту назначена служебная проверка, по итогам которой мужчину 1981 года рождения собираются уволить из органов внутренних дел «по отрицательным основаниям».

ГСУ СК РФ по Москве возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего ребёнка).

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Комментарии (3)

Frank Costello
Алкоголь — зло! Особенно в России!
Antuan Rokanten
И опять алкоголь. Я не понимаю, почему в нашей стране разрешена продажа алкоголя и сигарет. Это такой же наркотик, как и вещества официально признанные наркотиками. Алкоголь и сигареты нужно запретить, и статистика насильственных преступлений пойдёт вниз. Хотя, при этом откроется чёрный рынок алкоголя, но здесь превентивными мерами можно свести риски к минимуму. Вообще бухать не надо. Пускай алкашку дьявол пьёт.
Znatok78
А что бы поменялось в новости, если бы он был врачом или учителем? Причём тут профессия, если речь идёт об отце, который по пьяни убил своего ребёнка?
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