Библиотека «Екатерингофская» проведёт бесплатный цикл лекций по истории города

Это не лекции по определённой теме — скорее собирание пазлов: исторические события, оборонительные сооружения, половинчатые и неосуществлённые проекты. Некоторые лекции — уже «на бис». Слушаем с 13 по 27 марта. 12+



В районе Купчино множество памятников войны: не послевоенных стел и монументов, а свидетелей событий. Например, ДОТы, долговременные огневые точки. В одной из них, в «Купчинском лесу», жители Ленинграда в своё время создали музей — ДОТ, каким он был в 1943-м. Во многих местах города сохранились огневые точки оборонительного рубежа «Ижора». О них расскажет Денис Шаляпин, научный сотрудник музея «ДОТ рубежа "Ижора"».

