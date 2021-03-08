Библиотека «Екатерингофская» проведёт бесплатный цикл лекций по истории города

Это не лекции по определённой теме — скорее собирание пазлов: исторические события, оборонительные сооружения, половинчатые и неосуществлённые проекты. Некоторые лекции — уже «на бис». Слушаем с 13 по 27 марта. 12+
В районе Купчино множество памятников войны: не послевоенных стел и монументов, а свидетелей событий. Например, ДОТы, долговременные огневые точки. В одной из них, в «Купчинском лесу», жители Ленинграда в своё время создали музей — ДОТ, каким он был в 1943-м. Во многих местах города сохранились огневые точки оборонительного рубежа «Ижора». О них расскажет Денис Шаляпин, научный сотрудник музея «ДОТ рубежа "Ижора"».
Оборонительные сооружения на подступах к Ленинграду строили под руководством архитекторов — в том числе Евгения Левинсона. В мирное время он, например, соавтор проекта знаменитого Первого жилого дома Ленсовета на Карповке, автор ДК им. Ленсовета. А какие идеи Левинсона, Льва Ильина, Александра Никольского остались на бумаге, расскажет Ариадна Маркелова, научный сотрудник Объединённого музея гражданской авиации. Кстати, Левинсон был соавтором станции метро «Автово», по версии британской «Гардиан» — одной из красивейших станций метро в мире. А куда пропала станция метро «Дачное»? Какой была бы станция «Сталинская» и где бы располагалась? Об этом расскажет Михаил Крайнов, основатель проекта «Несбывшийся Ленинград». А о несбывшихся монументах, которых особенно много было в ХХ веке, поведает Артём Шипунов, сотрудник Музея городской скульптуры.
Встречи пройдут с 13 по 27 марта в библиотеке по адресу: ул. Циолковского, 7. Подробности ищите на страничке Библиотеки «Екатерингофская» во «ВКонтакте». Там же будет трансляция.
Александра Шеромова