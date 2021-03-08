FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-9°C/Завтра: -13
74.43р88.93р
Что запрещено до 10 мартаПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
4
Печать

Атаки дронов на Саудовскую Аравию привели к подорожанию нефти до 70 долларов

Цена на нефть марки Brent в ночь на 8 марта впервые с января 2020 года поднялась выше 70 долларов за баррель. Как пишет The Bell, причиной для этого стала атака боевиков-хуситов на нефтяное месторождение в Саудовской Аравии.

В ночь с воскресенья на понедельник стоимость Brent поднималась до $71,33, сейчас произошла коррекция до $69,95. Нефть начала дорожать после того, как Саудовская Аравия объявила о первой атаке боевиков-хуситов с сентября 2019-го. Они напали с помощью беспилотников на экспортный терминал Рас-Танура на побережье Персидского залива. Правда, серьезного ущерба дроны нанести не смогли, заверили саудовские власти.

Йеменские боевики-хуситы предупредили о новых атаках на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии после инаугурации президента США Джо Байдена, который пообещал покончить с гражданской войной в Йемене. Саудиты считают, что за атаками стоит Иран.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

RemyMartin
Больше дронов, хороших и разных.
Мужской Взгляд
Значит скоро с импортозамещением будет завязано.
ssr
Панцыри не купили)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний