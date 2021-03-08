Атаки дронов на Саудовскую Аравию привели к подорожанию нефти до 70 долларов

Цена на нефть марки Brent в ночь на 8 марта впервые с января 2020 года поднялась выше 70 долларов за баррель. Как пишет The Bell, причиной для этого стала атака боевиков-хуситов на нефтяное месторождение в Саудовской Аравии.



В ночь с воскресенья на понедельник стоимость Brent поднималась до $71,33, сейчас произошла коррекция до $69,95. Нефть начала дорожать после того, как Саудовская Аравия объявила о первой атаке боевиков-хуситов с сентября 2019-го. Они напали с помощью беспилотников на экспортный терминал Рас-Танура на побережье Персидского залива. Правда, серьезного ущерба дроны нанести не смогли, заверили саудовские власти.

