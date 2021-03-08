FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-9°C/Завтра: -13
74.43р88.93р
Что запрещено до 10 мартаПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
7
Печать

Камера показала, как резвый «Вольво» припарковал такси в такси через «пончик» в Купчино

Авария с участием четырёх автомобилей произошла во Фрунзенском районе Петербурга 8 марта. Камера наблюдения зафиксировала манёвры, в результате которых таксист влетел в стоящие машины.

Как сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», несколько автомобилей, среди которых две машины такси и «Вольво», столкнулись на пересечении Бухарестской улицы и Белы Куна. Происшествие попало на видео.

«Фонтанка.ру»

Подъезжая к переходу, «Вольво» врезался в такси так, что заставил машину выполнить манёвр, который называют «пончик». Финалом стала стала парковка с разворота в другую машину такси — её от удара отбросило на соседа.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

perrkele_sattana
Если "по букве", то виноват таксёр. Если по Сути: оба-два полудурки. Впрочем, отстой (парковка) на крайней левой полосе тоже, кажется странным достижением
AlBerkut
Вольво такси в такси через пончик...
Это какая-то особая камасутра? Мартовская дорожная?
😂😂😂
Dima79
А причём тут резвый Вольво? Виноват таксист, который из кармана ехал в левый ряд.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний