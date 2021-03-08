Авария с участием четырёх автомобилей произошла во Фрунзенском районе Петербурга 8 марта. Камера наблюдения зафиксировала манёвры, в результате которых таксист влетел в стоящие машины.
Как сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», несколько автомобилей, среди которых две машины такси и «Вольво», столкнулись на пересечении Бухарестской улицы и Белы Куна. Происшествие попало на видео.
«Фонтанка.ру»
Подъезжая к переходу, «Вольво» врезался в такси так, что заставил машину выполнить манёвр, который называют «пончик». Финалом стала стала парковка с разворота в другую машину такси — её от удара отбросило на соседа.