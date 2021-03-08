Ночной пожар во дворе в Шушарах может стать уголовным делом. Первой загорелась машина медработника

Полиция выясняет обстоятельства, при которых в огне погибли два автомобиля в Пушкинском районе Петербурга. Пожар успели потушить до того, как огонь распространился по парковке.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 8 марта, по факту пожара на Старорусском проспекте, 6, проводится проверка с перспективой возбуждения уголовного дела. Пламя под окнами высотки жители заметили накануне в половине второго ночи — огонь разгорелся в ряду припаркованных автомобилей.
По данным МЧС, пожар ликвидировали незадолго до двух часов ночи. Сгорел «Хёндэ Матрикс», сильно пострадал припаркованный рядом «Хёндэ Солярис», судя по фотографиям, ещё одну машину подкоптило. По информации «Фонтанки», «Матрикс» 2009 года выпуска принадлежит 25-летней жительнице Старорусского проспекта, которая работает лабораторным техником в городской больнице. На «Солярисе» ездит её 48-летняя соседка — продавец продуктового магазина.