Ночной пожар во дворе в Шушарах может стать уголовным делом. Первой загорелась машина медработника

Полиция выясняет обстоятельства, при которых в огне погибли два автомобиля в Пушкинском районе Петербурга. Пожар успели потушить до того, как огонь распространился по парковке.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 8 марта, по факту пожара на Старорусском проспекте, 6, проводится проверка с перспективой возбуждения уголовного дела. Пламя под окнами высотки жители заметили накануне в половине второго ночи — огонь разгорелся в ряду припаркованных автомобилей.