Полиция возбудила уголовное дело по факту аварии в Самарской области, которая унесла жизни семи человек. Об этом 8 марта сообщили в прокуратуре региона.



На трассе Самара — Тольятти рано утром столкнулись грузовик Isuzu и легковой Volkswagen. Все погибшие находились в легковом автомобиле, уточнили в МВД. Уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц) будет передано в ведение СУ СКР по Самарской области, поскольку один из погибших — несовершеннолетний. Погибли две девушки и пятеро молодых людей в возрасте от 17 до 24 лет. По предварительной информации, виноват мог быть водитель Volkswagen — он якобы выехал на встречную полосу.