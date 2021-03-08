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После гибели семи человек в ДТП в Самарской области возбуждено уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело по факту аварии в Самарской области, которая унесла жизни семи человек. Об этом 8 марта сообщили в прокуратуре региона.

На трассе Самара — Тольятти рано утром столкнулись грузовик Isuzu и легковой Volkswagen. Все погибшие находились в легковом автомобиле, уточнили в МВД. Уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц) будет передано в ведение СУ СКР по Самарской области, поскольку один из погибших — несовершеннолетний. Погибли две девушки и пятеро молодых людей в возрасте от 17 до 24 лет. По предварительной информации, виноват мог быть водитель Volkswagen — он якобы выехал на встречную полосу.

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Комментарии (7)

AlBerkut
Нет там повреждений на трупы...
Даже если не пристегнуты и в два слоя на коленях друг у друга сидят....
КАК????
кто-то страшный
Фальцваген это диагноз.
260825581
Как можно погибнуть всем без исключения пассажирам в современном кроссовере, тем более в немецком? 🤷
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