В Петербурге из ювелирного вынесли сумку с золотом на миллионы. Сотрудница пряталась от налётчиков в подсобке

Как стало известно «Фонтанке» 8 марта, четверо мужчин вбежали в ювелирный на проспекте Науки, 24, накануне немногим позже семи часов вечера. Проигнорировав продавца, квартет рванул к витринам и начал крушить стёкла. Сотрудница укрылась в подсобке, но надолго там не задержалась. Через несколько минут шум в торговом зале стих, а коллеги из соседних магазинов уже набирали номер «112».

Полицейским налётчиков описали скупо: рост под 180, медицинские маски, капюшоны, тёмная одежда, один запомнился белым кругом с чёрными буквами JD на куртке. Оружия у них не заметили, зато рассмотрели объёмную бело-голубую сумку. В ней, судя по всему, и унесли пять палет с сотней украшений на каждой. Владелец торговой точки предварительно оценил ущерб не меньше чем в три миллиона рублей.



В ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Подозреваемых разыскивают, пропавшие драгоценности ищут в ближайших ломбардах.

