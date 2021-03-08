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В Петербурге из ювелирного вынесли сумку с золотом на миллионы. Сотрудница пряталась от налётчиков в подсобке

Сотни ювелирных изделий за считаные минуты вынесли преступники из магазина в Калининском районе Петербурга. Разбой встал владельцу в крупную сумму.

Как стало известно «Фонтанке» 8 марта, четверо мужчин вбежали в ювелирный на проспекте Науки, 24, накануне немногим позже семи часов вечера. Проигнорировав продавца, квартет рванул к витринам и начал крушить стёкла. Сотрудница укрылась в подсобке, но надолго там не задержалась. Через несколько минут шум в торговом зале стих, а коллеги из соседних магазинов уже набирали номер «112».

Полицейским налётчиков описали скупо: рост под 180, медицинские маски, капюшоны, тёмная одежда, один запомнился белым кругом с чёрными буквами JD на куртке. Оружия у них не заметили, зато рассмотрели объёмную бело-голубую сумку. В ней, судя по всему, и унесли пять палет с сотней украшений на каждой. Владелец торговой точки предварительно оценил ущерб не меньше чем в три миллиона рублей.

В ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Подозреваемых разыскивают, пропавшие драгоценности ищут в ближайших ломбардах.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

AlBerkut
Вот это я понял, серьёзно пацаны подошли к вопросу подарков на 8 марта 😂😂😂
Ну а как ещё, если женщин много, а поздравить надо каждую🤔😂
Урус-Баши
Зачем нужны эти ювелирные магазины! Любая бижутерия из золоченой пластмассы неотличима от золота. Пора кончать эту буржуазную хрень. И ведь сколько тысячелетий держится эта любовь к золоту и брильянтам! Уже давно золото, хрустальные люстры, норковая шуба и автомобиль "Жигули" не являются признаком высокого уровня благосостояния и ничего не украшают. Но вполне выражают провинциальные интересы владельца.
Laska77
мужичкам осталось только цветочки прикупить или выменять на колечки :))) Оригинальный способ в "выборе"\приобретении подарков своим любимым женщинам :)))
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