Меган Маркл: Королевская семья обсуждала, насколько «тёмной будет кожа» первенца принца Гарри

Во время беременности герцогини Сассекской Меган в королевской семье Великобритании беспокоились, насколько темной будет кожа ее сына. Об этом Маркл рассказала в интервью американской телеведущей Опре Уинфри, вышедшем на телеканале CBS 8 марта.



«В те месяцы, когда я была беременна, в тот же период шли разговоры, что ему [Арчи] не будет предоставлена охрана и он не получит титул, а были еще опасения и разговоры о том, насколько темной будет его кожа после рождения», — сказала Меган Маркл.



Так герцогиня ответила на вопрос о возможных причинах, почему их с принцем Гарри первенец, в отличие от других отпрысков королевской семьи, не получит титул принца. Напомним, что мать Меган Маркл — афроамериканка.

