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Меган Маркл: Королевская семья обсуждала, насколько «тёмной будет кожа» первенца принца Гарри

Во время беременности герцогини Сассекской Меган в королевской семье Великобритании беспокоились, насколько темной будет кожа ее сына. Об этом Маркл рассказала в интервью американской телеведущей Опре Уинфри, вышедшем на телеканале CBS 8 марта.

«В те месяцы, когда я была беременна, в тот же период шли разговоры, что ему [Арчи] не будет предоставлена охрана и он не получит титул, а были еще опасения и разговоры о том, насколько темной будет его кожа после рождения», — сказала Меган Маркл.

Так герцогиня ответила на вопрос о возможных причинах, почему их с принцем Гарри первенец, в отличие от других отпрысков королевской семьи, не получит титул принца. Напомним, что мать Меган Маркл — афроамериканка.

На уточняющий вопрос ведущей, кто именно из семьи рассуждал о цвете кожи их сына, герцогиня пояснила, что ей об этом рассказал супруг, и не стала раскрывать имен конкретных членов семьи. Отказался рассказать подробности и сам принц Гарри.

Интервью супругов Опре Уинфри — первое после того, как год назад чета публично отказалась от исполнения королевских обязанностей и объявила, что будет зарабатывать на жизнь самостоятельно.

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Комментарии (11)

AlBerkut
Диалог выглядел примерно так:
- дорогая, а наш первенец не будет чёрным?.
- ой! Ты уже всё знаешь???
- вот поэтому мы больше не королевская семья!
Norge
Рептилоиды
Урус-Баши
Долой самодержавие! Хороший лозунг всех времён. А королевская семья не волнует. Сами разберутся. Заграница. У нас порнография лучше.
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