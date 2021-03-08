Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков поздравили женщин с 8 Марта с борта Международной космической станции. Видео опубликовано на страницах Роскосмоса и самих космонавтов в соцсетях.



«Поздравляем вас с началом весны! Весна — это время обновления, время пробуждения и расцвета природы, время новых надежд. Вы делаете наш мир лучше и добрее... С борта станции мы шлём вам звёздный привет и пожелания всего самого доброго!» — говорят космонавты.