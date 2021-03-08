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Женщинам передали «звёздный привет» с МКС на 8 Марта

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков поздравили женщин с 8 Марта с борта Международной космической станции. Видео опубликовано на страницах Роскосмоса и самих космонавтов в соцсетях.

«Поздравляем вас с началом весны! Весна — это время обновления, время пробуждения и расцвета природы, время новых надежд. Вы делаете наш мир лучше и добрее... С борта станции мы шлём вам звёздный привет и пожелания всего самого доброго!» — говорят космонавты.

Сами Кудь-Сверчков и Рыжиков в праздничный день продолжают работать — на сегодня на МКС намечены работы по герметизации очередной трещины, обнаруженной в модуле «Звезда».

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