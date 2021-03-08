В Петербурге выросла смертность от коронавируса. Заболеваемость в городе и по стране застыла на одном уровне

За последние сутки в Петербурге выявили 956 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 марта сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Уровень заболеваемости почти не меняется — накануне было зафиксировано 968 случаев. По стране ситуация похожа — за 24 часа 10 253 заразившихся (против 10 595 накануне). К худшему в Северной столице изменилась ситуация с летальной статистикой — за сутки 43 смерти (против 37 накануне). Всего по России зафиксировали 379 летальных исходов (368 накануне).



Статистика выздоровлений по стране в сравнении с показателями прошлых суток несколько снизилась. Накануне выписали 11 576 человек, к понедельнику вылечились 10 322 пациента. Из них 1 411 — петербуржцы, 1 037 — москвичи.