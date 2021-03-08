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В Петербурге выросла смертность от коронавируса. Заболеваемость в городе и по стране застыла на одном уровне

За последние сутки в Петербурге выявили 956 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 марта сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Уровень заболеваемости почти не меняется — накануне было зафиксировано 968 случаев. По стране ситуация похожа — за 24 часа 10 253 заразившихся (против 10 595 накануне). К худшему в Северной столице изменилась ситуация с летальной статистикой — за сутки 43 смерти (против 37 накануне). Всего по России зафиксировали 379 летальных исходов (368 накануне).

Статистика выздоровлений по стране в сравнении с показателями прошлых суток несколько снизилась. Накануне выписали 11 576 человек, к понедельнику вылечились 10 322 пациента. Из них 1 411 — петербуржцы, 1 037 — москвичи.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 12 608 человек. С начала пандемии в городе выявили 374 887 случаев COVID-19. Оправились от болезни 316 314 горожан, 11 393 скончались. В Ленинградской области за этот же период зарегистрировали 37 147 заболевших. Из них 34 069 человек выздоровели, 711 умерли.

По России на 4 333 029 заболевших приходится 3 922 246 выздоровевших и 89 473 умерших.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Frank Costello
Да что ж такое то, а?
zenotr
от остальных юолезней уже год не умирают судя по статистике.
Милая +
Можно играть со статистикой выявляемости и заболеваемости, но от реальной избыточной смертности никуда не спрячешься.
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