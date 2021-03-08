New York Times: США готовят серию скрытных кибератак на Россию, «очевидных для Владимира Путина»

Американские власти готовят несколько кибератак против России в ближайшие три недели. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на свои источники.

По данным газеты, таким образом США хотят ответить на взлом правительственных американских сетей, в котором Вашингтон обвинял Москву. Причем атаки должны быть незаметными для всего мира, но «очевидными для российской разведки, вооруженных сил и президента Владимира Путина». Кибернападения будут работать в связке с экономическими санкциями. Аналогичные действия рассматриваются и в отношении Китая.

