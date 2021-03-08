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New York Times: США готовят серию скрытных кибератак на Россию, «очевидных для Владимира Путина»

Американские власти готовят несколько кибератак против России в ближайшие три недели. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на свои источники.

По данным газеты, таким образом США хотят ответить на взлом правительственных американских сетей, в котором Вашингтон обвинял Москву. Причем атаки должны быть незаметными для всего мира, но «очевидными для российской разведки, вооруженных сил и президента Владимира Путина». Кибернападения будут работать в связке с экономическими санкциями. Аналогичные действия рассматриваются и в отношении Китая.

Напомним, ранее сообщалось о масштабной атаке хакеров на правительственные ведомства и крупные компании в США в декабре прошлого года. Ответственность за нее официально возложили на хакерскую группировку Cozy Bear — власти США считают, что она работает на Службу внешней разведки РФ. Атака осуществлялась с помощью использования уязвимости в программном обеспечении компании Solar Winds (подрядчик Microsoft).

В Кремле официально отрицали причастность к происшествию и говорили, что не поддерживают киберпреступников.

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Комментарии (9)

AlBerkut
Отмодерят твиттер, инстаграм и мордокнигу?
Вот это на самом деле никто не поймёт, там все обитатели такую пургу несут... Особенно считающие себя близкими к власти🤔😂😂😂
bombaleilo
Блокнут винду, будем пиратку юзать
yar_5e4cc335310b6
Опубликуют фоточку Кабаевой на шесте под Геленжиком?
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