New York Times: США готовят серию скрытных кибератак на Россию, «очевидных для Владимира Путина»

Американские власти готовят несколько кибератак против России в ближайшие три недели. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на свои источники.
По данным газеты, таким образом США хотят ответить на взлом правительственных американских сетей, в котором Вашингтон обвинял Москву. Причем атаки должны быть незаметными для всего мира, но «очевидными для российской разведки, вооруженных сил и президента Владимира Путина». Кибернападения будут работать в связке с экономическими санкциями. Аналогичные действия рассматриваются и в отношении Китая.
Напомним, ранее сообщалось о масштабной атаке хакеров на правительственные ведомства и крупные компании в США в декабре прошлого года. Ответственность за нее официально возложили на хакерскую группировку Cozy Bear — власти США считают, что она работает на Службу внешней разведки РФ. Атака осуществлялась с помощью использования уязвимости в программном обеспечении компании Solar Winds (подрядчик Microsoft).
В Кремле официально отрицали причастность к происшествию и говорили, что не поддерживают киберпреступников.