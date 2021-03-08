Снег, солнце, ветер, гололёд и на 4 градуса морознее нормы. В Петербурге продолжается весеннее похолодание

В праздничный понедельник Петербург в тылу циклона с устойчивым минусом, небольшим снегом, свежим ветром и пока в лучах солнца.
Как сообщает Северо-Западный гидрометцентр, 8 марта в городе на Неве воздух не прогреется больше 8–10 градусов ниже нуля. Ожидается переменная облачность, но в первой половине дня голубое небо и солнце.
Погоду определяет тыловая часть циклона. Местами пройдёт небольшой снег, а температурный фон окажется на 3–4° ниже положенных по климату значений, рассказывает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
Синоптики обещают северный ветер 4–9 метров в секунду, который, как предупреждает МЧС, местами может усилиться до 15 метров в секунду. Сложностей на дорогах добавят гололёд и снежный накат.