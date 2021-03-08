Песков: Российские спецслужбы не занимаются критикой иностранных вакцин от коронавируса

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на обвинения в том, что российские спецслужбы развернули кампанию по критике иностранных вакцин от коронавируса в СМИ. Песков отверг все предположения, высказанные в статье The Wall Street Journal.



WSJ утверждает, что американские власти считают именно Россию ответственной за сообщения в СМИ, которые подрывают доверие к вакцинам Pfizer и других западных производителей. «Это ерунда. Российские спецслужбы не имеют никакого отношения к критике вакцин», — подчеркнул пресс-секретарь Путина. И добавил, что российские власти «сошли бы с ума», если бы в каждой негативной публикации о «Спутнике V» видели руку американских спецслужб.

