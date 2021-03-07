FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -10
74.43р88.93р
Что запрещено до 10 мартаПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
39
Печать

Главное, что пешеходы не мешают. В ГУ МВД не нашли причин штрафовать автомобилиста, который занял тротуар в петербургском дворе

Петербуржец пожаловался, что одна и та же машина постоянно паркуется в его дворе на тротуаре. Он отправил фотографию в ГУ МВД, но там не увидели нарушений. Отделённый поребриком участок у газона в ведомстве сочли не тротуаром, а прилегающей территорией, где помехи могут создавать не автомобили, а пешеходы, сообщает 7 марта Telegram-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».

ПоделитьсяПоделиться

В ведомстве в ответ на запрос петербуржца объяснили, что дорога — это полоса земли или поверхность искусственного сооружения, которая используется для движения транспортных средств. У дороги есть такой элемент, как проезжая часть, по ней могут двигаться безрельсовые транспортные средства. Тротуар, в свою очередь, это тоже часть дороги, которая предназначена для движения пешеходов и примыкает к проезжей части или велодорожке, или же отделена от неё газоном. Но кроме этого, существует понятие «прилегающей территории». Она дорогой не является, а только прилегает к ней, и не предназначена для сквозного движения транспорта. Сюда относятся дворы, жилые массивы, автостоянки, АЗС и тому подобное.

В ведомстве указали, что территория на фотографии является прилегающей. В соответствии с 17-й главой ПДД РФ, пешеходы имеют на ней преимущество, но они не должны создавать помехи для транспортных средств. Так что в УМВД России по Невскому району не нашли признаков состава какого-либо административного правонарушения в таком способе парковки автомобиля.

Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (39)

Редиска Здесь
Жителям надо высверлить в поребрике отверстия, и в них вмонтировать куски прутьев арматуры высотой 10-15 см. Этого достаточно, чтобы машины туда не совались.
hal9000
Велодорожки похоже те же люди делают..) это газон ..машина стоит на асфальтированном газоне хотя это не газон..такая вот логика..)..но с другой стороны это сделано чтобы пешеходы могли отойти и пропустить машину из арки..короч водила поступает по свински..ему ничего непредъявить ..но вообще такое нелогичное нужно так как эти явления показывают в общих чертах людей скоторыми рядом живёшь..и поэтому времени меньше тратишь на действия с ними..)
260543981
Жесть какая-то. У нас что в стране главные это те кто с корочками? Пора случайно полететь куску штукатурки со здания
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний