Петербуржец пожаловался, что одна и та же машина постоянно паркуется в его дворе на тротуаре. Он отправил фотографию в ГУ МВД, но там не увидели нарушений. Отделённый поребриком участок у газона в ведомстве сочли не тротуаром, а прилегающей территорией, где помехи могут создавать не автомобили, а пешеходы, сообщает 7 марта Telegram-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».

В ведомстве в ответ на запрос петербуржца объяснили, что дорога — это полоса земли или поверхность искусственного сооружения, которая используется для движения транспортных средств. У дороги есть такой элемент, как проезжая часть, по ней могут двигаться безрельсовые транспортные средства. Тротуар, в свою очередь, это тоже часть дороги, которая предназначена для движения пешеходов и примыкает к проезжей части или велодорожке, или же отделена от неё газоном. Но кроме этого, существует понятие «прилегающей территории». Она дорогой не является, а только прилегает к ней, и не предназначена для сквозного движения транспорта. Сюда относятся дворы, жилые массивы, автостоянки, АЗС и тому подобное.



В ведомстве указали, что территория на фотографии является прилегающей. В соответствии с 17-й главой ПДД РФ, пешеходы имеют на ней преимущество, но они не должны создавать помехи для транспортных средств. Так что в УМВД России по Невскому району не нашли признаков состава какого-либо административного правонарушения в таком способе парковки автомобиля.

