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«Вся труппа разревелась». Поклонник актрисы Анастасии Макеевой встал перед ней на колено на сцене театра ЛДМ

Молодой человек сделал предложение актрисе Анастасии Макеевой прямо на сцене театра «ЛДМ. Новая сцена». Романтичное видео она накануне опубликовала в своем Instagram.

Роман Мальков появился на сцене после спектакля. Он встал на колено, держа в одной руке букет цветов, а во второй — красную коробку. Макеева удивилась, но с готовностью взяла кольцо, надела его на палец и радостно подняла руку вверх. Дальше влюбленные обнялись, а актриса громко прокричала: «Да!»

«Сегодня случилось невероятное, невероятное. Я думала, меня невозможно удивить, но всё же удалось, — написала Макеева. — Я никогда не думала, что Рома решится на такое, но он встал на колено при всём зале и, главное, при моих и своих родителях, и вся труппа разревелась».

Анастасия Макеева — российская актриса, певица и телеведущая. Она играла в мюзиклах «Монте-Кристо», «Зорро», «Mamma Mia!», «Chicago», а также вела программу «Субботний вечер» с Николаем Басковым.

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Комментарии (9)

Norge
Странно, что за полчаса до этого не приехала скорая и не обнаружила у нее рак 4 степени, и оператор оказался там где нужно совершенно случайно, а в реквизите остались неиспользованными два ведра слез умиления.
Когда видишь все это через тик-ток, инстаграмм, твиттер, на ум приходит Станиславский и его нетленное "Не верю!"
265084321
Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5203 7380 4685 149-восeмь

Заранее большое человеческое спaсибо........
-4°
Хватит завидовать!
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