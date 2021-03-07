Роман Мальков появился на сцене после спектакля. Он встал на колено, держа в одной руке букет цветов, а во второй — красную коробку. Макеева удивилась, но с готовностью взяла кольцо, надела его на палец и радостно подняла руку вверх. Дальше влюбленные обнялись, а актриса громко прокричала: «Да!»



«Сегодня случилось невероятное, невероятное. Я думала, меня невозможно удивить, но всё же удалось, — написала Макеева. — Я никогда не думала, что Рома решится на такое, но он встал на колено при всём зале и, главное, при моих и своих родителях, и вся труппа разревелась».



Анастасия Макеева — российская актриса, певица и телеведущая. Она играла в мюзиклах «Монте-Кристо», «Зорро», «Mamma Mia!», «Chicago», а также вела программу «Субботний вечер» с Николаем Басковым.

