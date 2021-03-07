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Полиция проводит проверку после стрельбы на парковке в Купчино

Полиция в Петербурге проводит проверку после конфликта между соседями во дворе дома на Дунайском проспекте.

Как сообщили «Фонтанке» 7 марта в региональном ГУ МВД, в полицию Фрунзенского района поступило сообщение о конфликте у дома 51/2 на Дунайском проспекте. Прибывшие на место оперативники установили, что между жильцами указанного дома около часа дня произошла ссора из-за парковки, в ходе которой 68-летний мужчина выстрелил в своего 71-летнего оппонента из аэрозольного пистолета. В ходе инцидента пострадавших нет. В настоящее время все участники конфликта доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в главке.

Ранее «Фонтанка» писала, что об инциденте на парковке в Купчино сообщила местная жительница, по словам которой в её мужа стрелял неизвестный.

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Комментарии (10)

zenotr
два пенса...ха ха
265073455
Это называется просто - конец Света. Слов нет.
265084321
Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5203 7380 4685 149-восeмь

Заранее большое человеческое спaсибо...........
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