Полиция проводит проверку после стрельбы на парковке в Купчино

Полиция в Петербурге проводит проверку после конфликта между соседями во дворе дома на Дунайском проспекте.
Как сообщили «Фонтанке» 7 марта в региональном ГУ МВД, в полицию Фрунзенского района поступило сообщение о конфликте у дома 51/2 на Дунайском проспекте. Прибывшие на место оперативники установили, что между жильцами указанного дома около часа дня произошла ссора из-за парковки, в ходе которой 68-летний мужчина выстрелил в своего 71-летнего оппонента из аэрозольного пистолета. В ходе инцидента пострадавших нет. В настоящее время все участники конфликта доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в главке.
Ранее «Фонтанка» писала, что об инциденте на парковке в Купчино сообщила местная жительница, по словам которой в её мужа стрелял неизвестный.